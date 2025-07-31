Prof. dr. Igor Živko za "Avaz": Američke carine od 30 posto definitivno pogađaju BiH

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) potvrdio je da neće produžiti rok za uvođenje novih trgovinskih carina za zemlje koje do 1. avgusta 2025. godine ne postignu nove sporazume s njegovom administracijom. Među više od 14 zemalja je i Bosna i Hercegovina, kojoj su u zvaničnom pismu najavljene značajne carinske mjere. Kako je ranije najavio Tramp, Bosni i Hercegovini sljeduju carine od 30 posto za izvoz robe u Ameriku.

Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Igor Živko kaže u izjavi za „Dnevni avaz“ da je s uvođenjem carina od 1. avgusta direktno pogođen sav izvoz iz BiH.

- To, zapravo, znači da će on za ovu stopu carina biti skuplji za uvoznike u SAD. To je izravno utjecaj na sve izvoznike, a ono što znamo po statistici Vanjskotrgovinske komore BiH jeste da imamo suficit sa SAD. Međutim, SAD nisu naš najznačajniji vanjskotrgovinski partner, no sigurno na mikrorazini, odnosno razini pojedinih sektora možemo trpiti određene gubitke. Zapravo, to će se najviše osjetiti u metalskoj industriji, hemijskoj i odbrani, odnosno namjenskoj industriji u BiH - kaže prof. Živko.

Upozorava da tome treba pridodati i carine od 15 posto koje Trampova administracija uvodi Evropskoj uniji od 1.avgusta i koje, kako kaže, indirektno utječu na sve privredne sektore koji učestvuju u tom vertikalnom lancu snabdijevanja, odnosno najčešće poslova dorade koje radimo za Evropsku uniju.

- Time je zapravo pogođena, prije svega, automobilska industrija, pa se to može odnositi na naše kooperante - navodi prof. Živko.