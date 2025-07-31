Za četiri godine vrijednost uvoza udvostručena: Meso iz uvoza u prvih pola godina BiH platila više od 316 miliona KM

U 2023. godini smo imali 427.000 grla goveda, a u ovoj je pao na 330.000, kaže profesor Čivić

Piše: Alen Bajramovic

31.7.2025

Uvoz hrane u BiH rapidno raste, što je pokazatelj pada domaće proizvodnje i sve veće ovisnosti stanovnika ove zemlje o uvozu i cijenama koje diktiraju strani proizvođači. Najviše bole informacije da milijarde maraka izdvajamo na proizvode po kojima smo nekada bili prepoznatljivi i za koje BiH ima sve preduvjete da ih osigura za potrebe svojih građana.

Goveđe meso

U prvih pola godine više od 316 miliona KM dali smo za približno 42.000 tona mesa, pokazuju podaci koje nam je dostavila Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Od toga, najviše smo uvozili svježe goveđe meso, koje smo platili blizu 159 miliona maraka. Uvoz svinjskog mesa koštao nas je 56,3, a živih goveda 33,5 miliona KM. U prvom polugodištu najviše smo uvozili iz Nizozemske, Italije, Poljske, Belgije i Srbije.

- Ovo su indikatori stanja domaće proizvodnje. Iako nismo imali popis u poljoprivredi, na bazi veterinarskih registara u 2023. smo, naprimjer, u BiH imali gotovo 427.000 grla goveda, a on je u 2025. pao na 330.000. Proizvodnja goveđeg mesa u posljednjih 10 godina pala je sa 23.000 na gotovo 13.000 tona – kazao je za “Avaz” prof. dr. Hamdija Čivić, profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji podsjeća da je BiH do rata rapolagala s približno 700.000 grla stoke.

Prof. Čivić: Ovaj sektor u nikad težem položaju. Ustupljena fotografija

Naglašava da svaka ozbiljna država ulaže u proizvodnju hrane, koja postaje jedan od najvažnijih resursa današnjice. Čivić podsjeća na glad koju smo prošli u ratu, ogromna izdvajanja za hranu iz uvoza, koja bismo mogli usmjeriti u podizanje domaćih kapaciteta i iskorištavanje resursa s kojima raspolažemo.

Ruralna područja

- Imamo takvo uređenje države koje ne djeluje stimulirajuće na razvoj sela, nepovoljnu demografsku strukturu i napuštena sela, ali 30 godina nakon rata se nije skoro ništa uradilo na povratku i oživljavanju ruralnih područja, gdje bismo mogli proizvoditi značajne količine hrane za vlastite potrebe, pa i za izvoz. Za sve to trebaju odgovorne politike i odgovorni ljudi, koji će prepoznati važnost ovog sektora koji nikada nije bio u gorem i težem položaju – ističe profesor Čivić.

