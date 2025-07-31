AS Holding: Uvođenje američkih carina ozbiljan izazov za sve izvoznike

Ovakva mjera će svakako otežati plasman bh. proizvoda na jednom od najvažnijih svjetskih tržišta

AS Holding već godinama ulaže u širenje izvoza.

FENA

31.7.2025

Odluka o uvođenju carine od 30% na proizvode iz Bosne i Hercegovine koji se izvoze na tržište Sjedinjenih Američkih Država predstavlja ozbiljan izazov za sve izvoznike, uključujući i kompanije unutar AS Holdinga, odgovoreno je Feni iz ove kompanije.

Otežan plasman

Iako je konačna carinska stopa nešto niža od ranije najavljivanih 35%, ovakva mjera će svakako otežati plasman bh. proizvoda na jednom od najvažnijih svjetskih tržišta i umanjiti njihovu konkurentnost u poređenju s proizvođačima iz zemalja koje uživaju povoljnije trgovinske sporazume.

Globalna scena

AS Holding već godinama ulaže u širenje izvoza, jačanje kvaliteta i pozicioniranje domaćih brendova na globalnoj sceni, uključujući i tržište SAD-a.

- Vjerujemo da bi dodatna komunikacija i ekonomski dijalog mogli doprinijeti boljem razumijevanju specifičnosti tržišta Bosne i Hercegovine, kako bi se pronašla rješenja koja neće usporiti dosadašnje pozitivne trgovinske tokove. Kao dugogodišnji izvoznici na tržište SAD-a naših prepoznatljivih brendova kao što su Zlatna džezva, Maza, Tops i ostalo, svjesni smo važnosti stabilnih i predvidivih uslova poslovanja, kažu iz AS Holdinga.

