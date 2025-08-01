Uz julska primanja od 5. avgusta slijedi dodatak: Novih 70 miliona KM julske pomoći penzionerima

Penzioneri u Federaciji BiH, kako nam je neslužbeno potvrđeno iz Federalnog zavoda PIO/MIO, penziju za juli dobit će u utorak, 5. avgusta.

Uz julska primanja penzioneri će dobiti i jednokratnu novčanu pomoć. Tako će korisnici najniže penzije u iznosu od 599,28 KM dobiti novčani dodatak od 250 KM, odnosno ukupan iznos od 849,28 KM.

Dok provodi dugoročne reforme, Vlada FBiH ne zaboravlja ni hitne potrebe najugroženijih građana. Ovo je više od novih 70 miliona KM za direktnu podršku najstarijim sugrađanima.

Jednokratna pomoć

Penzioneri čija su primanja u rasponu od najniže penzije do 800 KM dobit će iznos od 200 KM pa će, naprimjer, korisnici zagarantovane penzije koja je 715,21 KM na računu imati 915,21 KM.

Jednokratni novčani dodatak na penziju u iznosu od 150 KM bit će isplaćen korisnicima čija su primanja od 800,01 KM do 1.000 KM. U konačnici dodatak od 100 KM dobit će penzioneri čija su primanja između 1.000 KM i 1.500 KM.

Jednokratnu novčanu pomoć neće dobiti korisnici penzije koji su ostvarili pravo na srazmjerni dio penzije po međunarodnim ugovorima i Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u provođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, osim korisnika koji ostvaruju pravo na razliku penzije po članu 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pravedniji model

Iako predstavnici Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH nisu konsultovani prilikom izrade Uredbe Vlade FBiH o jednokratnom novčanom dodatku na penziju kao podrška penzionerima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ipak, ovaj model je pravedniji od prošlogodišnjeg. Podsjetimo, prošle godine su penzioneri dobili po 100 KM, osim onih čija su primanja bila viša od zagarantovane penzije do 1.000 KM i koji su dobili 50 KM.

Jednokratnu novčanu pomoć neće dobiti korisnici penzije koji su ostvarili pravo na srazmjerni dio penzije po međunarodnim ugovorima i Sporazumom o međusobnim pravima.