Kako posluje BH Telecom u 2025: Ova Uprava jednu stvar radi drugačije, i to daje rezultat

Ukupno prihodi su dosegli iznos od 272,9 miliona KM i veći su za oko 3 miliona u odnosu na prvo prvo lanjsko polugodište kada su bili oko 270 miliona KM, izvještava BiznisInfo.ba na osnovu polugodišnjeg finansijskog izvještaja.

Kompanija BH Telecom u prvoj polovini tekuće godine blago je popravila rezultat u odnosu na prvo polugodište 2024.

Prihodi iz ugovora s kupcima porasli su sa 254,1 na 261,2 miliona KM. Rashodi su također povećani, ali po nešto manjoj stopi, sa 233,6 miliona na 234,9 miliona maraka.

Svakako je dobra stvar da Uprava uspijeva držati rashode pod kontrolom, odnosno ne dozvoljava veći skok koji bi poništio efekat povećanja prihoda.

Troškovi plaća

Za rast rashoda najvećim dijelom jestu “krivi” troškovi plaća i ostalih ličnih primanja uposlenih koji su skočili na 72 miliona maraka sa 67,5 koliko su bili u usporedivom razdoblju 2024.

No, taj rast od 4,5 miliona se uspio amortizovati na drugim stavkama pa je ukupan rast rashoda 1,3 miliona, što u ovim vremenima opšte inflacije svakako nije mnogo.

Stoga je kompanija povećala neto dobit sa 33,1 milion KM na oko 34,2 miliona.

Osim dobiti, BH Telecom je dobio još 1,7 miliona KM od “povećanja fer vrijednosti dužničkih instrumenata”, pa je konačni finansijski rezultat na kraju prvog polugodišta oko 36 miliona KM.

Riješen problem pada zarade

Podsjetimo da BH Telecom već dugi niz godina ima rast prihoda, ali da je do dolaska nove Uprave kompanija bilježila stalan pad dobiti. Taj trend je konačno zaustavljen, kako se čini, “domaćinskim” upravljanjem, odnosno boljom kontrolom rashoda, pa sada profitabilnost prati trend rasta kompanije.

BH Telecom je u procesu kupovine kompanije Telemach. Čeka se odluka Konkurencijskog vijeća BiH kako bi se pristupilo finalizaciji ovog ugovora.