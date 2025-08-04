Tramp najavio neočekivano: Evo šta će dobiti Amerikanci

Potpisao je u petak izvršnu naredbu o novim carinskim stopama na uvoz iz više desetina zemalja

Dž. R.

4.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je da bi neki Amerikanci mogli da dobiju neku vrstu dividende ili raspodjele novca kao rezultat uvođenja carina za trgovinske partnere SAD.

- Mogla bi da se organizuje raspodjela dobiti ili dividendi za naše državljane, prije svega za ljude sa srednjim i nižim primanjima - rekao je Tramp novinarima napuštajući svoj golf klub u Nju Džersiju, prenosi Reuters.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država potpisao je u petak izvršnu naredbu o novim carinskim stopama na uvoz iz više desetina zemalja koje će stupiti na snagu u roku od sedam dana.

Nove carine su u rasponu od 10 do 41 posto, s najvišom carinom za Siriju, a Evropska unija, Japan i Južna Koreja podliježu carinama od 15 posto.

Ove tarife dio su Trampove strategije za smanjenje trgovinskog deficita Sjedinjenih Država, prenio je ranije Reuters.

