Treća Sarajevska sedmica energije i klime 2025 počinje 22. septembra

Treća Sarajevska sedmica energije i klime 2025 (SECW 2025), značajan regionalni događaj posvećen energiji i klimatskim pitanjima, bit će održana od 22. do 26. septembra ove godine u Sarajevu. Događaj počinje sloganom "SECW 2025: Oblikujmo budućnost energetike na vrijeme" - najavljeno je iz Privredne komore Federacije BiH koja je organizator skupa.

SECW, kao vodeća platforma za razmjenu znanja i iskustava, ove godine stavlja fokus na integrisani pristup energije i klime uz dostizanje karbonske neutralnosti do 2050. godine. Okupit će vodeće stručnjake iz oblasti energetike i klime iz regiona jugoistočne Evrope, Evropske unije, Amerike, Kanade, Katara i drugih zemalja svijeta.

Kroz pet tematskih dana, događaj će obuhvatiti ključne teme poput strateških okvira za dekarbonizaciju, energetsku tranziciju, pravednu tranziciju regija bogatih ugljem, CBAM, EU ETS mehanizam, kritične mineralne sirovine, energetske zajednice, građanske energije i energetsko siromaštvo, uspostavu organizovanog tržišta električne energije, budućnost korištenja prirodnog gasa, daljinska grijanja, tehnološke inovacije, klimatske otpornosti i strategija prilagođavanja, energetske sigurnosti i nezavisnosti, te druge aktuelne teme uključujući korištenje i prenamjenu zemljišta za energetske projekte.

Poseban dan bit će posvećen velikanu Emeriku Blumu i to 25. septembra u organizaciji Energoinvesta, stručnog partnera SECW 2025, dok će završni dan biti održan u Privrednoj komori FBiH.

Prethodnih godina okupilo se više od 2000 učesnika, 250 panelista i više od 50 partnera, čime je SECW potvrdio status najvećeg regionalnog događaja ovog tipa.

- Cilj nam je graditi energetski efikasnu i održivu budućnost Bosne i Hercegovine, promovišući dijalog, saradnju i inovacije - naglasio je Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH.

Pozitivne prakse

Prof. dr. Mustafa Musić, dopredsjednik Programskog odbora SECW, istakao je da će ove godine, kroz petodnevni program, biti predstavljene pozitivne prakse zemalja regiona, potičući razmjenu znanja i inovacija.

- Svaki dan bit će posvećen specifičnoj temi, od dekarbonizacije do energetske sigurnosti, uz panel diskusije, radionice i prilike za umrežavanje - kazao je Musić.

Evropska unija nastavlja snažno podržavati energetsku i klimatsku tranziciju Bosne i Hercegovine kroz aktivno učešće i vodeće partnerstvo u okviru SECW 2025.

- Evropska unija snažno podržava energetsku i klimatsku tranziciju Bosne i Hercegovine. Sarajevska sedmica energije i klime predstavlja važnu platformu za okupljanje ključnih aktera – institucija, stručnjaka, biznisa i civilnog društva - kako bi zajednički oblikovali održive politike i konkretne korake ka zelenoj tranziciji. Kroz partnerski dijalog i stručno utemeljene diskusije, zajedno radimo na stvaranju otpornijeg, sigurnijeg i klimatski odgovornog energetskog sistema u BiH - izjavio je Adebayo Babajide, otpravnik poslova Evropske unije u BiH.

Ovaj događaj će kroz panel diskusije, prezentacije, radionice i sporedne događaje, pružiti mogućnost učesnicima da ostvare saradnju s donosiocima odluka, međunarodnim organizacijama, poslovnom zajednicom, akademijom, investitorima i civilnim društvom.

SECW 2025. bit će održan pod visokim pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, uz vodeće partnerstvo Evropske unije, pokroviteljstva Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, potpredsjednika Federacije BiH Igora Stojanovića, Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, Ministarstva okoliša i turizma FBiH, Vlade Brčko distrikta BiH, Vlade Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Grada Mostara, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te uz podršku EU projekata EU4Energy i EU4CAET, Svjetskog energetskog vijeća (WEC), GIZ-a, UNDP-a, UNEP-a, Svjetske banke (WB), CCAC, EIB-a, KfW-a, EBRD-a, IFC-a, Caritas BiH, PIN, Raiffeisen banke, Elektroprivrede BiH i HZHB, NORD POOL, BSP Energy Exchange LL C, te drugih domaćih i međunarodnih organizacija.

Ključna podrška

Također, SECW 2025 i ove godine ima ključnu podršku ambasada Češke, Velike Britanije, Švedske, Norveške i Njemačke.

- Zadovoljstvo nam je biti zemlja partner Sarajevske sedmice energije i klime 2025. SECW je izuzetna platforma za promociju održivih rješenja u energetici i zaštiti okoliša, ključna za zelenu tranziciju i energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine i regiona - izjavila je Jana K. Lolić Šindelková, ambasadorica Češke u BiH.