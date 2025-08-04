"Tesla" će isplatiti Ilonu Masku blizu 29 milijardi dolara u dionicama

Američki gigant u proizvodnji električnih vozila (EV) "Tesla" objavio je kasno u nedjelju da će izvršni direktor Ilon Mask dobiti bonus u dionicama vrijedan približno 29 milijardi dolara.

- Dana 3. augusta 2025. godine, kompanija je odobrila dodjelu 96 miliona ograničenih dionica ('Privremena nagrada izvršnog direktora za 2025. godinu') gospodinu Masku u okviru Plana podsticaja kapitala kompanije za 2019. godinu (Plan za 2019.) - navodi se u podnesku kompanije o vrijednosnim papirima.

Paket isplata bi bio na dvije godine, saopćila je "Tesla", pod uslovom da Mask ostane izvršni direktor ili na drugoj važnoj izvršnoj ulozi.

Ako se riješi pravni spor oko Maskove naknade za 2018. godinu i Mask bude mogao aktivirati veći paket isplata, koji je vrijedio 56 milijardi dolara, nova nagrada će biti izgubljena, prema CNBC-u.

Prethodnu odluku u slučaju "Torneta protiv Maska", u kojoj je zaključeno da je plan kompenzacije pogrešno odobren, potvrdila je u januaru kancelarka Ketlin Mekormik. U junu 2024. godine, plan kompenzacije su odobrili dioničari "Tesle".

Vrhovni sud Delevera sada razmatra slučaj, budući da je Maskov plan kompenzacije za 2018. godinu sadržavao listu ciljeva performansi firme, a svi su ispunjeni. U januarskoj presudi, sud ga je nazvao "najvećom potencijalnom prilikom za kompenzaciju ikada uočenom na javnim tržištima" i izračunao da je 33 puta veća od najbližeg uporedivog, Maskovog prethodnog plana podsticaja. Nakon vijesti, dionice "Tesle" porasle su za više od 1,1 posto zaključno sa 15.30 sati (GMT).