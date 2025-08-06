Nakon uplate 110,6 miliona KM: BiH platila troškove spora, imovina BIH “oslobođena”

Odlukom visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i potpisima zamjenika ministra finansija BiH Muhameda Hasanovića, kojima je slovenačkom “Viaductu” isplaćeno 110.688.333 KM po osnovu troškova arbitražne odluke protiv BIH, okončana je afera koja već mjesecima zaokuplja pažnju javnosti u BiH. Obaveze BiH sada se i zvanično smatraju izmirenim, potvrdio nam je Predrag Baroš, pravni zastupnik Viaducta.

- Povukli smo i sve zahtjeve za izvršenje nad imovinom u BIH – kazao nam je Baroš.

Podsjetimo, pod udarom izvršenja arbitražne odluke bili su objekti Centralne banke BIH i sredstva iz trezora BiH, kao i prihodi od rutnih naknada Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BIH kod EUROCONTROL-a.