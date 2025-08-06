ZVANIČNO POTVRĐENO

Nakon uplate 110,6 miliona KM: BiH platila troškove spora, imovina BIH “oslobođena”

Povukli smo i sve zahtjeve za izvršenje nad imovinom u BIH, kazao nam je Baroš

Predrag Baroš. Ustupljena fotografija

Piše: Alen Bajramovic

6.8.2025

Odlukom visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i potpisima zamjenika ministra finansija BiH Muhameda Hasanovića, kojima je slovenačkom “Viaductu” isplaćeno 110.688.333 KM po osnovu troškova arbitražne odluke protiv BIH, okončana je afera koja već mjesecima zaokuplja pažnju javnosti u BiH. Obaveze BiH sada se i zvanično smatraju izmirenim, potvrdio nam je Predrag Baroš, pravni zastupnik Viaducta.

- Povukli smo i sve zahtjeve za izvršenje nad imovinom u BIH – kazao nam je Baroš.

Podsjetimo, pod udarom izvršenja arbitražne odluke bili su objekti Centralne banke BIH i sredstva iz trezora BiH, kao i prihodi od rutnih naknada Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BIH kod EUROCONTROL-a.

# CHRISTIAN SCHMIDT
# MUHAMED HASANOVIĆ
# VIADUCT
# PREDRAG BAROŠ
