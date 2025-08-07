Tramp objavio: Uvodimo carine od 100 posto na čipove, osim onima koji ih žele proizvoditi u SAD

SAD će nametnuti carinu od oko 100 posto na čipove uvezene iz zemalja koje ne proizvode u Americi ili to ne planiraju, izjavio je predsjednik Donald Tramp (Trump).

On je novinarima u Ovalnom uredu kazao da će se nova carinska stopa primjenjivati na "sve čipove i poluvodiče koji dolaze u Sjedinjene Države", ali se neće primjenjivati na kompanije koje su se obavezale proizvoditi u Sjedinjenim Državama.

- Dakle, carina od oko 100 posto na sve čipove i poluvodiče koji dolaze u Sjedinjene Države. Ali ako ste se obvezali proizvoditi (u SAD-u) ili ako ste u procesu proizvodnje (u SAD-u), kao što mnogi jesu, nema carine - rekao je Tramp.

Kongres je 2022. godine stvorio program subvencija za proizvodnju i istraživanje poluvodiča vrijedan 52,7 milijardi dolara. Ministarstvo trgovine prošle je godine, pod predsjednikom Džo Bajdenom (Joe Biden), uvjerilo svih pet vodećih kompanija za poluvodiče da u sklopu programa lociraju fabrike čipova u SAD.

Prošle je godine ministarstvo izjavilo da SAD proizvodi oko 12 posto poluvodičkih čipova u svijetu, u odnosu na 40 posto 1990. godine.