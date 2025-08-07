SAD

Trampove carine stupile na snagu: Od danas kompanije iz BiH plaćaju 30 posto na izvoz

Najveći teret podnijet će namjenska industrija kao i izvoz vojne opreme

Tramp objavio na mrežama. AP

Dž. R.

7.8.2025

Carine predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) stupile su na snagu za zemlje širom svijeta.

- Ponoć je!!! Milijarde dolara od carina sada se slivaju u Sjedinjene Američke Države - poručio je Tramp nekoliko minuta prije isteka roka u ponoć u Vašingtonu.

Bosna i Hercegovina sada ima carine u visini od 30 posto na izvoz u SAD. Od zemalja iz regiona Srbija ima carine 35 posto, Hrvatska 15 posto (članica EU), Sjeverna Makedonija 15 posto, Kosovo 10 posto i Crna Gora 10 posto.

Namjenska industrija na udaru

BiH nema veliki obim razmjene sa Amerikom i ona čini oko 1 posto od ukupne razmjene sa svijetom. Ukupan izvoz u 2024. godini u SAD iznosio je 234,5 miliona KM, dok je vrijednost uvoza iznosila 190 miliona KM.

BiH najveći izvoz prema SAD bilježi u oblasti namjenske industrije koja čini više od 60 posto od ukupnog izvoza, odnosno 135 miliona KM. Više od 50 miliona KM su proizvodi metalske i elektro industrije, oko 15 miliona KM proizvodi hemijske industrije, a manji dio izvoza se odnosi na prehrambenu i drvnu industriju.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore Bosna i Hercegovina neće u velikoj mjeri biti pogođena ovim mjerama direktno, ali najveći teret podnijet će namjenska industrija kao i izvoz vojne opreme, koja je ranije carinjena po stopi od 12 posto, a od sada će biti opterećena po carinskoj stopi od 35 posto.

Carine znače da će kompanije koje uvoze robu u SAD morati platiti veći porez vladi, a stručnjaci kažu da bi te kompanije mogle prenijeti troškove na potrošače.

Nova povećanja

Evropska unija je postigla okvirni sporazum s Vašingtonom, u kojem je Brisel prihvatio carinu od 15 posto na robu iz trgovinskog bloka.

Prošle sedmice, Tramp je povećao carinsku stopu za Kanadu sa 25 posto na 35 posto, rekavši da zemlja "nije sarađivala" u suzbijanju protoka fentanila i drugih droga preko američke granice.

Uveo je i carinu od 50 posto za Indiju, koja će stupiti na snagu 27. avgusta, osim ako ne prestane kupovati rusku naftu.

Tramp je također zaprijetio 100 posto carinom na računarske čipove proizvedene u inostranstvu, dok podstiče tehnološke firme da investiraju u SAD.

