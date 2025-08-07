Trampove carine stupile na snagu: Od danas kompanije iz BiH plaćaju 30 posto na izvoz

Carine predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) stupile su na snagu za zemlje širom svijeta.

- Ponoć je!!! Milijarde dolara od carina sada se slivaju u Sjedinjene Američke Države - poručio je Tramp nekoliko minuta prije isteka roka u ponoć u Vašingtonu.

Bosna i Hercegovina sada ima carine u visini od 30 posto na izvoz u SAD. Od zemalja iz regiona Srbija ima carine 35 posto, Hrvatska 15 posto (članica EU), Sjeverna Makedonija 15 posto, Kosovo 10 posto i Crna Gora 10 posto.

Namjenska industrija na udaru

BiH nema veliki obim razmjene sa Amerikom i ona čini oko 1 posto od ukupne razmjene sa svijetom. Ukupan izvoz u 2024. godini u SAD iznosio je 234,5 miliona KM, dok je vrijednost uvoza iznosila 190 miliona KM.

BiH najveći izvoz prema SAD bilježi u oblasti namjenske industrije koja čini više od 60 posto od ukupnog izvoza, odnosno 135 miliona KM. Više od 50 miliona KM su proizvodi metalske i elektro industrije, oko 15 miliona KM proizvodi hemijske industrije, a manji dio izvoza se odnosi na prehrambenu i drvnu industriju.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore Bosna i Hercegovina neće u velikoj mjeri biti pogođena ovim mjerama direktno, ali najveći teret podnijet će namjenska industrija kao i izvoz vojne opreme, koja je ranije carinjena po stopi od 12 posto, a od sada će biti opterećena po carinskoj stopi od 35 posto.

Carine znače da će kompanije koje uvoze robu u SAD morati platiti veći porez vladi, a stručnjaci kažu da bi te kompanije mogle prenijeti troškove na potrošače.