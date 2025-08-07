Domaću kompaniju za finansijske usluge "Bamcard" će preuzeti ASA Banka

ASA Banka je na Sarajevskoj berzi (SASE) objavila namjeru preuzimanja domaće kompanije za finansijske usluge Bamcarda.

U upućenoj namjeri su istakli da su vlasnici 44.047 redovnih dionica, što je 99,47 posto od ukupnog broja emitovanih dionica. U okviru tri transakcije prometovano je 30.755 dionica ovog emitenta, po cijeni od 177 KM po dionici, ukupne vrijednosti 5,44 miliona KM.

Donedavno je luksemburška kompanija za finansijske usluge Qenta Technologies bila većinski vlasnik Bamcarda i to od 2021. godine. Osnovni kapital kompanije Bamcard iznosi 2,43 miliona KM i raspoređen je na 44.281 redovnu dionicu.

Bamcard je osnovan 1999. kao zajednički projekat svih banaka na bh. tržištu i izrastao je u ključnog aktera domaćeg finansijskog tržišta. Od samog početka fokusiran je na razvoj i unapređenje digitalnih platnih rješenja, sa ciljem modernizacije načina plaćanja i jačanja sigurnosti transakcija.