Meggle planira investiciju od čak 80 miliona KM u BiH

Kompanija Meggle planira gradnju regionalnog centra u Bihaću u vrijednosti oko 80 miliona konvertibilnih maraka, a to je rečeno tokom posjete gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića kompaniji.

U razgovoru s direktoricom Jadrankom Penavom i njenim saradnicima, otvorene su brojne teme važne za razvoj ove kompanije, ali i za lokalnu ekonomiju u cjelini, prenosi Jabuka TV.

Nove investicije

Gradnja regionalnog centra, kako je istaknuto, direktni je pokazatelj da je grad Bihać sredina otvorena i pogodna za nove investicije.

Osim toga, razgovaralo se nabavljanju novih mašina, radnoj snazi, te mogućnostima proširenja proizvodnje, odnosno o planu proizvodnje maslaca u Bihaću, što će, osim jačanja asortimana, dodatno pozicionirati Bihać kao prepoznatljiv centar mliječnih proizvoda, prenosi Biznisinfo.ba.

Geografska oznaka porijekla

Kao jedna od važnih ideja za budućnost, razmatrala se mogućnost razvoja novih proizvoda s geografskom oznakom porijekla, čime bi se dodatno ojačao brend Bihaća na domaćem i međunarodnom tržištu.