Meggle planira investiciju od čak 80 miliona KM u BiH

Grad Bihać će, u okvirima mogućnosti, nastaviti pružati podršku ovakvim projektima, kaže Sedić

Kompanija Meggle. Facebook

A. O.

7.8.2025

Kompanija Meggle planira gradnju regionalnog centra u Bihaću u vrijednosti oko 80 miliona konvertibilnih maraka, a to je rečeno tokom posjete gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića kompaniji.

U razgovoru s direktoricom Jadrankom Penavom i njenim saradnicima, otvorene su brojne teme važne za razvoj ove kompanije, ali i za lokalnu ekonomiju u cjelini, prenosi Jabuka TV.

Nove investicije 

Gradnja regionalnog centra, kako je istaknuto, direktni je pokazatelj da je grad Bihać sredina otvorena i pogodna za nove investicije.

Osim toga, razgovaralo se nabavljanju novih mašina, radnoj snazi, te mogućnostima proširenja proizvodnje, odnosno o planu proizvodnje maslaca u Bihaću, što će, osim jačanja asortimana, dodatno pozicionirati Bihać kao prepoznatljiv centar mliječnih proizvoda, prenosi Biznisinfo.ba.

Geografska oznaka porijekla

Kao jedna od važnih ideja za budućnost, razmatrala se mogućnost razvoja novih proizvoda s geografskom oznakom porijekla, čime bi se dodatno ojačao brend Bihaća na domaćem i međunarodnom tržištu.

Sedić: Meggle je jedan od simbola naše privrede. Fena

Kako je istaknuto, ovakvi proizvodi ne samo da nose kvalitetu i autentičnost, već Bihać stavljaju na mapu gradova čije ime postaje sinonim za vrhunske prehrambene brendove.

Gradonačelnik je ovu priliku iskoristio i da obiđe proizvodne pogone mljekare.

- Meggle je jedan od simbola naše privrede i drago mi je vidjeti da razmišljaju ambiciozno i dugoročno. Grad Bihać će, u okvirima mogućnosti, nastaviti pružati podršku ovakvim projektima jer svaki novi pogon, svaka nova linija proizvodnje, znači i nova radna mjesta, jaču ekonomiju i bolju budućnost za naš grad - istaknuo je gradonačelnik Sedić.

