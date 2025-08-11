Najveći investicioni fond na svijetu se povlači iz izraelskih kompanija

Norveški investicioni fond, vrijedan čak dvije milijarde dolara i ujedno najveći na svijetu, objavio je danas da prekida saradnju sa svim upraviteljima svojih ulaganja u Izraelu te da će prodati dio svoje imovine u toj zemlji.

Ova odluka uslijedila je nakon hitne interne revizije sprovedene prošle sedmice, koju je pokrenulo otkriće medija da je Fond stekao udio u izraelskoj kompaniji za mlazne motore, koja sarađuje s izraelskom vojskom.

Fondom upravlja Centralna banka Norveške, a prema podacima zaključno s 30. junom, imao je udjele u 61 izraelskoj kompaniji. U posljednjih nekoliko dana, fond se povukao iz 11 njih.

- Mjere koje smo preduzeli rezultat su vanrednih okolnosti. Humanitarna situacija u Pojasu Gaze je izuzetno ozbiljna. Ulagali smo u kompanije koje posluju u zemlji pogođenoj ratom, a situacija na Zapadnoj obali i u Gazi dodatno se pogoršala. Zbog toga ćemo biti još oprezniji u budućnosti - izjavio je izvršni direktor Fonda Nikolai Tangen (Nicolai).

U saopćenju se navodi i da Fond već duže vrijeme prati rad kompanija uključenih u ratove i sukobe, posebno vodeći računa o upravljanju rizicima i poštivanju ljudskih prava u tim sredinama. Fond trenutno ima udjele u oko 8.700 kompanija širom svijeta.

Podsjetimo, prije dva mjeseca Fond je donio odluku da prekine veze s pojedinim firmama koje posluju s Izraelom, iako je norveški Parlament kasnije odbacio prijedlog da se potpuno povuku iz svih kompanija koje posluju na teritoriji okupirane Palestine, prenosi Al Jazeera.