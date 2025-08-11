IZVOR IZ BIJELE KUĆE

SAD i Kina prolongirale međusobni rast carina za još 90 dana

Prema ranijim planovima, carine SAD-a na kineske proizvode trebale su porasti s 30 na čak 64 posto

Tramp i Đinping. Platforma X

A. O.

11.8.2025

Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su dogovor o odgađanju povećanja carinskih stopa na međusobnu robnu razmjenu za dodatnih 90 dana, objavio je CNN, pozivajući se na izvore iz Bijele kuće.

Ukoliko do ovog dogovora nije došlo, postojala bi ozbiljna opasnost od trgovinske blokade između dvije najveće svjetske ekonomije. Prema ranijim planovima, carine SAD-a na kineske proizvode trebale su porasti s 30 na čak 64 posto, dok visina potencijalnih kineskih carina na američku robu još nije bila jasno definisana. Trenutno Kina primjenjuje carinsku stopu od 10 posto na uvoz iz SAD-a.

Odluka o odgađanju uslijedila je nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) uvela tzv. „recipročne“ carine za brojne zemlje širom svijeta. Ovakve mjere predstavljaju najznačajnije protekcionističke poteze još od vremena Velike depresije – velike ekonomske krize iz prve polovine 20. stoljeća.

Prema navodima CNN-a, planirane carine na kinesku robu mogle bi dodatno potaknuti rast cijena u SAD-u, odnosno ubrzati inflaciju.

# KINA
# BIJELA KUĆA
# SAD
