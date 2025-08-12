Lakić najavio vanrednu reviziju u namjenskoj industriji FBiH: "Niko neće biti pošteđen ni zaštićen"

Vedran Lakić, federalni ministar rudarstva, industrije i energetike najavio je pokretanje procesa vanredne revizije u svim kompanijama namjenske industrije u Federaciji BiH (FBiH), a odnosit će se na poslovanje kompanija namjenske industrije koje su u većinskom vlasništvu FBiH za period od protekle četiri godine.

- Od trenutaka kada smo spašavali firme od stečaja i potpunog gašenja, došli smo do faze novih zapošljavanja, vrijednih ugovora i višestruko povećane dobiti. Većina kompanija danas posluje stabilno, ali nailazimo na prepreke koje se ne mogu otkloniti dok ne pronađemo njihov uzrok. Vanredna revizija je korak koji će nam omogućiti da sagledamo ono što do sada nije bilo vidljivo: nepravilnosti, propuste, pa i moguće zloupotrebe, kako prethodnih uprava, tako i aktuelnih. Niko neće biti pošteđen ni zaštićen - rekao Lakić

U nekoliko kompanija prijavljeni su gubici uslijed nedogovarajuće politike poslovanja i neusklađenosti narudžbi sa nabavkom radnih sirovina čija je cijena na globalnom tržištu značajno porasla.

- Namjenska industrija je strateški sektor. Zaslužuje transparentnost, stabilnost i povjerenje. Ova revizija je korak u tom smjeru - zaključio je.

Trenutno je pokrenut proces promjene poslovanja u konjičkoj kompaniji "Igman d.d" u kojoj je zabilježen direktni gubitak od najmanje 12,5 miliona maraka.

S druge strane situacija u vogošćanskoj kompaniji "Pretis" je prilično nejasna s obzirom na prikazane gubitke i ranije preuzete avanse za poslove zaključene u ranijem periodu. Sličan problem uočen je u poslovanju kompanije TRZ Hadžići koja iako bilježi rast izvoza i dalje ovisi o podršci federalne vlade i drugih kompanija.

Osim navedenih primjera postoje i pozitivni trendovi u sektoru namjenske industrije pri čemu se u prvom redu izdvaja povećanje izvoza novotravničke kompanije BNT-TMBiH ali i konsolidacija sarajevskog "Zraka".