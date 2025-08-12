Na Banjalučkoj berzi promet 5.600,37 KM

12.8.2025

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 5.600,37 KM, kroz 11 transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,23 posto i iznosi 836,61 poen.

Na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka u iznosu 3.337,97 KM, po prosječnoj cijeni 1,06 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 0,95 posto.

Na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Boska RK a.d. Banja Luka u iznosu 2.016 KM, po prosječnoj cijeni 0,40 KM, objavila je Banjalučka berza.

