Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) očekuje veći rast globalne potražnje za sirovom naftom zbog snažnije svjetske ekonomije.

U svom mjesečnom izvještaju, grupa sa sjedištem u Beču u utorak je predvidjela da će potražnja u sljedećoj godini porasti za 1,4 miliona barela dnevno, u odnosu na prethodnu procjenu od 1,3 miliona.

OPEC također pretpostavlja da će se globalne zalihe nafte sljedeće godine značajno smanjiti, za skoro 1,2 miliona barela dnevno.

Međutim, to se može očekivati samo ako se organizacija i njeni saveznici ne vrate na prethodne nivoe proizvodnje.

Savez OPEC+, koji uključuje i druge bitne države proizvođače poput Rusije, pri kraju je promjene smjera u svojoj proizvodnoj politici, ukidajući ograničenje proizvodnje.

Grupa je odlučila ponovo povećati proizvodnju od septembra u prosjeku za 547.000 barela dnevno, prenosi dpa.