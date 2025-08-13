OBJAVIO GRADONAČELNIK

Počela gradnja Lidla u poslovnoj zoni Zenica-Jug: Završetak radova planiran za proljeće 2026. godine

Lidl je ranije kupio parcelu u ovoj zoni, smještenoj neposredno uz izlaz s autoputa i novi kružni tok koji povezuje magistralni put M-17

M. Až.

13.8.2025

U poslovnoj zoni Zenica-Jug zvanično je počela izgradnja objekta trgovačkog lanca Lidl. Vijest je objavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, naglasivši da je zona dobila svoje prve stanare.

Radovi su počeli 11. augusta, a završetak je planiran za 28. maj 2026. godine. Lidl je ranije kupio parcelu u ovoj zoni, smještenoj neposredno uz izlaz s autoputa i novi kružni tok koji povezuje magistralni put M-17.

Poslovna zona Zenica-Jug osmišljena je kao privredni prostor. Pored Lidla, svoje placeve već su osigurali Bingo, Belamionix i Vokel, dok je Kasumović više puta spomenuo i mogućnost dolaska Kauflanda.

Izvođači radova su domaće kompanije s iskustvom na velikim projektima. Očekuje se da će nova prodavnica otvoriti desetine radnih mjesta i smanjiti potrebu građana Zenice da odlaze u druge gradove radi kupovine.

Lidl je ranije pokrenuo izgradnju objekta i na području Kaknja.

# ZENICA
# LIDL
# FUAD KASUMOVIĆ
