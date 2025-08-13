Prva direktna avionska linija Sarajevo - Kairo, putnici svečano dočekani na sarajevskom aerodromu

Uspostavljena je prvi put direktna avionska linija između Kaira i Sarajeva, saopćio je Međunarodni aerodrom Sarajevo gdje su danas svečano dočekani prvi putnici nakon čarter leta iz Kaira.

Let je realizovala aviokompanija Petroleum Air Services u saradnji s turističkom agencijom Tishoury Tours i incoming agencijom MTS iz Crne Gore, prenosi BHRT. Osoblje aerodroma, uz podršku domaće kompanije Lasta, uručilo je simbolične poklone dobrodošlice putnicima.

Letovi na ovoj liniji planirani su kao sezonski čarteri tokom 13., 21. i 28. avgusta.

Jačanje saradnje

Prve putnike danas su dočekali ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić, kao i predstavnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Ambasador naglašava da je jačanje turističke saradnje Bosne i Hercegovine i Egipta jedan od prioriteta, o čemu su još prošle godine razgovarali član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i predsjednik Arapske Republike Egipat Abdel Fattah el-Sisi.

- Rezultati promocije BiH na egipatskom tržištu već su vidljivi – naša zemlja je sve prisutnija u medijima i na društvenim mrežama kao poželjna destinacija. Današnji let je prvi direktan ikada iz Kaira u Sarajevo i važan dokaz pozitivnih pomaka u našim odnosima. Osim turizma, otvara nove prilike za ekonomske, kulturne i obrazovne kontakte između naših zemalja - rekao je Subašić.

Iz egipatske ambasade naglašavaju da ambasador u Bosni i Hercegovini Walid Haggag pozdravlja uspostavu čarter linije naglašavajući njen značaj za promociju BiH i jačanje interesa bh. građana za Egipat.

Značaj događaja

Izvršni direktor Aerodroma Sarajevo Slobodan Kadijević istakao je značaj današnjeg događaja za međunarodnu povezanost i razvoj turizma.

- Ponosni smo što je Međunarodni aerodrom Sarajevo domaćin prvog leta iz Kaira i zahvalni na ukazanom povjerenju našim partnerima iz Egipta. Ovaj let je važan iskorak u širenju naše avio-mreže, a istovremeno otvara nove mogućnosti za putnike iz oba pravca - naveo je Kadijević.

Prema informacijama agencije MTS, za 2026. godinu planirana su dva sedmična čarter leta između Kaira i Sarajeva u periodu maj - oktobar.