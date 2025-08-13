Bihać dobija novu saobraćajnicu: JP Ceste FBiH dobilo odobrenje za izgradnju obilaznice

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlade Unsko-sanskog kantona izdalo je Rješenje kojim je investitoru JP "Ceste Federacije BiH" d.o.o. Sarajevo odobrena izgradnja Faze 1 složene saobraćajne građevine – obilaznice grada Bihaća.

Riječ je o dionici koja povezuje Jablansku ulicu i čvor Mali Lug te vezu na magistralnu cestu M-14, na području grada Bihaća. Ovim rješenjem ispunjeni su svi zakonski uvjeti za realizaciju ovog značajnog infrastrukturnog projekta.

- Trasa obuhvata dio dionice Jablanska – Mali Lug s kružnom raskrsnicom "Lugovi" sa četiri saobraćajna kraka -jednotračna kružna raskrsnica, te dio dionice Mali Lug – veza s M-14 s kružnom raskrsnicom "Mali Lug" sa četiri saobraćajna kraka - dvotračna kružna raskrsnica - pojašnjava ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Almir Imširović.

Vrijednost ove investicije iznosi 15.161.551,83 KM, a finansira se kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Realizacija ovog projekta očekuje se da značajno unaprijedi saobraćajnu povezanost u Bihaću i doprinese boljoj protočnosti saobraćaja u ključnim dijelovima grada, istakli su u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK.