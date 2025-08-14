Ko cvjeta, a ko propada: Slika tržišta rada u FBIH

U Federaciji BiH 31. jula 2025. godine bilo je registrovano 134.225 aktivnih firmi, za 3.450 više nego prošle godine.

Ipak, broj zaposlenih pao je na 545.018, što je 2.037 radnika manje nego mjesec ranije.

Porezna ofanziva

Od januara do kraja jula poreznici su izveli 3.916 inspekcijskih nadzora, čak 1.264 više nego prošle godine.

Rezultat: 120 objekata bez dozvole za rad, 691 neprijavljeni radnik, 98 objekata bez fiskalnog uređaja, 1.069 obveznika koji nisu evidentirali promet.

Zbog nepravilnosti zapečaćeno je 401 objekat, a kazne su dostigle 4,2 miliona KM.

Ko gubi, ko dobija

Najveći pad zaposlenosti bilježe obrazovanje, tekstilna industrija, rudarstvo, poljoprivreda i veleprodaja. Rastu ugostiteljstvo, maloprodaja, transport, turizam i IT sektor.

Po starosti, 31,5 posto radnika mlađe je od 35 godina, dok 68 posto ima više od 36 godina. Muškarci čine 55,7 posto zaposlenih, žene 44,3 posto.

Fiskalni rekordi

U FBiH je instalirano 108.358 fiskalnih uređaja što je 4.777 više nego prošle godine.

Samo u julu evidentiran je promet od 6,46 milijardi KM, što je rast od 74,6 miliona KM u odnosu na juli 2024. godine.

Najviše fiskalnih uređaja ima Općina Centar Sarajevo (7.117), dok je najveći promet ostvarila Ilidža, 532,6 miliona KM u jednom mjesecu.

Porezna uprava upozorava da neizdavanje računa vodi ka zatvaranju objekata i visokim kaznama.