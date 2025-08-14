Bitcoin dostigao historijski maksimum, geopolitičke tenzije podižu cijene

Bitcoin je jutros zabilježio novi rekord na otvaranju azijskih berzi, dok ulagači očekuju moguće smanjenje kamatnih stopa od strane američkog Feda.

Nova rekordna cijena prve svjetske kriptovalute iznosila je jutros 123.973 dolara. Slabiji dolar i veća spremnost na rizik podigli su vrijednost kriptovaluta dan prije važnih američko-ruskih razgovora, koji već danima drže globalna tržišta u napetosti.

Na tokijskoj berzi zabilježen je značajan obim trgovanja, dok pad dolara i rast cijene zlata navode ulagače da traže sigurnija utočišta uoči septembarskih odluka Federalnih rezervi. Ključni faktori u narednim danima biće američki ekonomski podaci i eventualni signali da bi Fed mogao ranije početi s olakšavanjem monetarne politike.

Istovremeno, cijena zlata nastavlja rasti, dok su azijske akcije nakratko zaustavile rast poslije višenedjeljnog uzleta, što ukazuje na djelimičnu realizaciju profita, iako raspoloženje za preuzimanje rizika ostaje pozitivno.

Cijene nafte su stabilne, a volatilnost na tržištima je mirna pred vikend u kojem se očekuju geopolitički potresi. Ipak, jači američki podaci od očekivanih ili stroži ton Feda mogli bi izazvati korekciju i na tržištu bitcoina i rizičnih akcija. Za sada, pad dolara, niži realni prinosi i generalno “risk-on” raspoloženje diktiraju tempo jutarnje trgovine u Aziji.