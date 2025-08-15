Velike investicije: Kanadska kompanija preuzela rudnik u Varešu

Kompanija Dundee Precious Metals (DPM) zvanično je preuzela kontroli nad rudnikom srebra u Varešu, a Adriatik Metals promijenio je naziv u DPM Metals Inc.

Odluka o preuzimanju i promjeni imena donesena je 13. avgusta 2025. godine na glasanju dioničara, koji su velikom većinom podržali plan restrukturiranja.

Snažna podrška

Prema podacima, čak 89,3% dioničara Adriatika izjasnilo se u korist preuzimanja, dok je DPM dobio 99,7% podrške za izdavanje novih dionica potrebnih za akviziciju.

Rezultati glasanja potvrđuju snažnu podršku dioničara ovoj strateškoj inicijativi, posebno kada je riječ o Operaciji srebra u Varešu, jednom od najperspektivnijih rudarskih projekata u regiji.

Laura Tajler, generalna i izvršna direktorica Adriatika, istakla je da su ponosni što su rudnik doveli iz faze izgradnje do komercijalne proizvodnje.

- Riječ je o kapacitetu svjetske klase sa visokokvalitetnim ležištem i velikim potencijalom za dalja istraživanja. Uz podršku dioničara, spremni smo doprinijeti transformaciji evropskog rudarskog sektora - rekla je Tajler.

Globalne ambicije

David Rae, predsjednik i izvršni direktor DPM-a, poručio je da preuzimanje Adriatik Metalsa predstavlja prekretnicu za evropsku rudarsku industriju.

- Stvaramo snažnu regionalnu kompaniju sa jasnim globalnim ambicijama. Posvećeni smo razvoju lokalnih zajednica, otvaranju novih radnih mjesta i ulaganjima u infrastrukturu - naglasio je Rae.

Konačni završetak transakcije očekuje se nakon odobrenja Visokog suda pravde Engleske i Velsa, čije je ročište zakazano za 29. avgust, kao i ispunjenja preostalih regulatornih i formalnih uslova.



