Dobit banaka iz FBiH smanjena za 8,7 posto

Banke u Federaciji BiH su u prvoj polovini ove godine ostvarile neto dobit u iznosu 306,8 miliona KM.

To je manje za 29,2 miliona KM ili za 8,7 posto nego u prvom polugodištu 2024. kada je dobit banaka iznosila oko 336 miliona KM.

Polugodišnji neto kamatni prihodi 13 banka iznosili su 444,3 miliona KM i za 0,3 posto su veći nego u prvom polugodištu 2024. kada su iznosili 442,8 miliona KM.

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, povećani su i neto prihodi banaka od naknada i provizija na 215,6 miliona sa 204,5 miliona KM iz juna prošle godine, odnosno za 5,4 posto.

Ukupna aktiva banaka sa sjedištem u Federaciji BiH na kraju prvog polugodišta ove godine iznosila je 32 milijarde i 848,6 miliona KM, a ukupan kapital 4 milijarde i 317,6 miliona KM.