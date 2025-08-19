Snimak dionice koja će skratiti put prema sjeveru: Tunel Bosna otkrio tajnu geologije koju BiH dosad nije vidjela

Radovi na izgradnji dionice autoputa Poprikuše – Nemila privode se kraju i, prema planu, trebali bi biti gotovi do oktobra ove godine. Riječ je o zahtjevnom i infrastrukturno kompleksnom projektu dužine 5,5 kilometara, koji uključuje mostove, viadukte, petlju i odmorište Golubinja, kao i najduži cestovni tunel u Bosni i Hercegovini.

Kako je pojasnila šefica izgradnje Jasmina Mihajlović, na dionici se izvode radovi na mostu Golubinja 1, Viaduktu Golubinja 1, petlji i odmorištu Golubinja, te mostu Željeznica. Posebno značajan segment je tunel Bosna, ranije poznat kao Golubinja, dug 3,6 kilometara, koji će put između Sarajeva i sjevera zemlje učiniti bržim i sigurnijim, omogućavajući izbjegavanje vožnje kroz kanjon i obilaska brda.