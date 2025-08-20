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OTVARANJE BAZE

Ovo su cijene karata na novim linijama Wizz Aira iz Tuzle

Od decembra 2025. godine putnici će moći letjeti iz Tuzle za Keln, Hamburg, Mastriht i Malme

Wizz Air. AP Photo/Armando Franca, File

S. S.

20.8.2025

Ponovnim otvaranjem baze i stacioniranjem dva aviona u Tuzli, Wizz Air će unaprijediti povezanost ovog grada omogućavajući uspostavu devet novih linija. Od decembra 2025. godine putnici će moći letjeti iz Tuzle za Keln, Hamburg, Mastriht i Malme. Od marta 2026. godine u ponudi će biti još pet novih ruta – za Berlin, Frankfurt, Geteborg Landveter, Larnaku i Pariz.

Wizz Air sada nudi 17 ruta ka devet zemalja iz Bosne i Hercegovine, uključujući i nedavno ponovo uspostavljenu liniju Tuzla–Beč od juna, letove iz Tuzle i Banje Luke za Bazel i Dortmund, dok su iz Sarajeva dostupne linije za London Luton i Rim.

Tuzla – Keln

Ponedjeljak, Srijeda, Petak

Od Aprila: Ponedjeljak, Srijeda, Petak

40.99 KM

12 Decembar 2025

Tuzla – Hamburg

Četvrtak, Nedjelja

Od Aprila: Ponedjeljak, Srijeda, Petak

50.99 KM

14 Decembar 2025

Tuzla – Mastriht

Ponedjeljak, Srijeda, Petak

40.99 KM

12 Decembar 2025

Tuzla – Malme

Utorak, Subota

Od Aprila: Utorak, Četvrtak, Subota, Nedjelja

40.99 KM

13 Decembar 2025

Tuzla – Berlin Brandenburg

Ponedjeljak, Srijeda, Petak

40.99 KM

30 Mart 2026

Tuzla – Frankfurt Han

Utorak, Četvrtak, Subota

50.99 KM

31 Mart 2026

Tuzla – Geteborg

Srijeda, Nedjelja

46.99 KM

29 Mart 2026

Tuzla – Larnaka

Utorak, Subota

40.99 KM

31 Mart 2026

Tuzla – Paris Beavoa

Utorak, Četvrtak, Subota

40.99 KM

31 Mart 2026

# TUZLA
# WIZZ AIR
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