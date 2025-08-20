Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOŽE SE

Podaci UIO BiH tokom sedam mjeseci pokazali: Izvoz mlijeka iz BiH prednjači nad uvozom

U BiH stiglo maslaca u količini od 946.951,14 kilograma i u vrijednosti od 12,6 miliona KM. Mlijeko bismo više mogli prerađivati, kaže Bulut

U BiH je uvezeno 28.750.684 kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

20.8.2025

Iako izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz naše zemlje tokom prvih sedam mjeseci ove godine prednjači nad uvozom, s finansijskog aspekta stvarnost je drugačija. Tako je iz BiH, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, mlijeka i mliječnih proizvoda izvezeno u ukupnoj količini od 42.070.452,87 kilograma i u vrijednosti od 85.167.181.32 KM.

S druge strane, u BiH je uvezeno 28.750.684 kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda, čija je vrijednost 147.965.633,73 KM. U cijeloj toj uvozno-izvoznoj priči, količina i cijene su na strani BiH, kada je riječ o samom nekoncentrisanom mlijeku te pavlaci. BiH je tih proizvoda za sedam mjeseci izvezla u količini od 30.009.002,95, a čija je vrijednost gotovo 46 miliona KM.

Najviše maslaca

S druge strane, u našu zemlju je nekoncentrisanog i bez dodatog šećera mlijeka i pavlake stiglo u količini od 9.752.929,02 kilograma i u vrijednosti od 31.8 milion KM. Također, BiH je više izvezla, nego što je uvezla mlaćenice, kiselog mlijeka, jogurta, kefira i slično, i to u količini od 10.861.274,72 kilograma i u vrijednosti od 23,5 miliona KM. Uvoz tih proizvoda bio je u količini od 7.219.460,92 kilograma, a u vrijednosti od 18,8 miliona KM.

Međutim, sedmomjesečni podaci pokazuju da je maslac dominantan uvozni mliječni proizvod kojeg je u tom periodu u našu zemlju stiglo 946.951,14 kilograma u vrijednosti od 12,6 miliona KM. BiH je, pak, izvezla maslaca u količini od 365.223,53 kilograma, čija je vrijednost 5,3 miliona.

Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona i vlasnik farme s više od 40 grla goveda smatra da će se u ovoj godini proizvodnja maslaca u našoj zemlji poboljšati te da će uvoz tog proizvoda biti smanjen.

Osnovni uslov

Bulut: Sve bolja proizvodnja. Avaz

- Činjenica je da se mlijeko dosta izvozi, ali isto tako mogli bismo ga više prerađivati. Proizvodnja mlijeka je iz godine u godinu sve bolja i mislim da će ova godina u tom dijelu biti rekordna. Naši proizvodi su vrlo kvalitetni, a kvalitet je osnovni uslov za izvoz i prodaju na inostranom tržištu. Radilo se dosta na podizanju standarda, ulagalo se prilično u proizvodnju mlijeka i mislim da smo na dobrom putu da se stanje u ovom sektoru poboljša. Naravno, različite kantonalne podsticajne politike i podijeljene nadležnosti između kantona i entiteta i dalje su jedan od problema - kaže Bulut za „Avaz“.

Količinski i cjenovno značajne su razlike kada je riječ o izvozu i uvozu sira i skute. Dok je tih proizvoda BiH izvezla u količini od 752.526,37 kilograma i u vrijednosti od 10 miliona KM, sira i skute je u našu zemlju stiglo u količini od 7.895.199,88 kilograma, što je plaćeno 77,2 miliona KM.

Ukupna proizvodnja

Inače, u BiH je tokom prošle godine ukupno proizvedeno 601,7 miliona litara sirovog mlijeka od čega gotovo 581,87 miliona litara sirovog kravljeg mlijeka, 11,94 miliona litara ovčijeg mlijeka i kozijeg 7,91 milion litara. Ukupna proizvodnja sirovog mlijeka u odnosu na proizvodnju iz prethodne godine bila je veća za pet posto.

# IZVOZ
# UVOZ
# MLIJEKO
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.