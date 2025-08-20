Podaci UIO BiH tokom sedam mjeseci pokazali: Izvoz mlijeka iz BiH prednjači nad uvozom

Iako izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz naše zemlje tokom prvih sedam mjeseci ove godine prednjači nad uvozom, s finansijskog aspekta stvarnost je drugačija. Tako je iz BiH, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, mlijeka i mliječnih proizvoda izvezeno u ukupnoj količini od 42.070.452,87 kilograma i u vrijednosti od 85.167.181.32 KM.

S druge strane, u BiH je uvezeno 28.750.684 kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda, čija je vrijednost 147.965.633,73 KM. U cijeloj toj uvozno-izvoznoj priči, količina i cijene su na strani BiH, kada je riječ o samom nekoncentrisanom mlijeku te pavlaci. BiH je tih proizvoda za sedam mjeseci izvezla u količini od 30.009.002,95, a čija je vrijednost gotovo 46 miliona KM.

Najviše maslaca

S druge strane, u našu zemlju je nekoncentrisanog i bez dodatog šećera mlijeka i pavlake stiglo u količini od 9.752.929,02 kilograma i u vrijednosti od 31.8 milion KM. Također, BiH je više izvezla, nego što je uvezla mlaćenice, kiselog mlijeka, jogurta, kefira i slično, i to u količini od 10.861.274,72 kilograma i u vrijednosti od 23,5 miliona KM. Uvoz tih proizvoda bio je u količini od 7.219.460,92 kilograma, a u vrijednosti od 18,8 miliona KM.

Međutim, sedmomjesečni podaci pokazuju da je maslac dominantan uvozni mliječni proizvod kojeg je u tom periodu u našu zemlju stiglo 946.951,14 kilograma u vrijednosti od 12,6 miliona KM. BiH je, pak, izvezla maslaca u količini od 365.223,53 kilograma, čija je vrijednost 5,3 miliona.

Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona i vlasnik farme s više od 40 grla goveda smatra da će se u ovoj godini proizvodnja maslaca u našoj zemlji poboljšati te da će uvoz tog proizvoda biti smanjen.

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