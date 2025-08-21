Ministarstvo privrede KS dodijelilo po 50.000 KM za 20 firmi

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je preliminarni spisak korisnika poticajnih sredstava namijenjenih refundiranju troškova tehnološke modernizacije, digitalizacije poslovanja i uvođenja standarda kvaliteta.

Prema preliminarnim rezultatima, ukupna raspodjela iznosi oko 1,93 miliona KM, a maksimalan pojedinačni iznos od 50.000 KM ostvarilo je 20 korisnika.

Među korisnicima sa najvećim iznosom izdvajaju se: "B.K. LINEA TRADE", "BAU-FIX", "Dr. Al-Tawil", "CONVERT", "MUSIC-COMPANI", "LOGISTIC AGENT", "AIDA-COMMERCE", "EDELSTHAL-PROKROM", "ALTAMEDICA BETA", "INTEA BH", "RMK ENGINEERING", "ALG" Gusinac Ćamil, "DEVOCRACY", "DEDAJIĆ", "Zukić dent", "BOGILOVIĆ", "MILISIĆ-TRANS", "HILEAUTO", "INHOME STYLE", "Bučan Transport", te "ALG" sa nešto manjim, ali gotovo maksimalnim iznosom od 49.345,60 KM.

Cijelu listu možete pogledati ovdje.