Mamićevo "Plavo sunce": Ugovori s Elektroprivredom HZHB teški 4,5 miliona KM

Milionski poslovi javnih kompanija u Bosni i Hercegovini često otvaraju pitanja transparentnosti i zakonitosti. Tako je Elektroprivreda HZHB, čiji je većinski vlasnik Vlada Federacije BiH, u posljednje dvije godine potpisala četiri ugovora ukupne vrijednosti 4,5 miliona KM s kompanijom “Plavo sunce”.

Sporni ugovori

Osnivač ove firme je Zdravko Mamić, nekadašnji čelnik zagrebačkog Dinama, koji već godinama živi u BiH nakon što je u Hrvatskoj pravosnažno osuđen zbog izvlačenja više od šest miliona eura iz kluba.

Prvi ugovor je potpisan 28. aprila 2022., a odnosi se na stvaranje tehničkih uslova za priključenje proizvodnih postrojenja "Plavog sunca" u Čitluku i iznosi 143.317 KM. Realiziran je 22. jula 2022.

Iste godine, 21. oktobra, potpisan je drugi ugovor koji se odnosi na stvaranje tehničkih uslova za priključenje proizvodnih postrojenja na distribucijsku mrežu u Čapljini i iznosi 233.067 KM. Realiziran je 31. januara 2023.

Treći ugovor je potpisan 15. septembra 2023., aodnosi se na stvaranje tehničkih uslova za priključenje poslovnog objekta na distribucijsku mrežu u Mostaru i iznosi 2,64 miliona KM. Međutim, za razliku od prethodna dva ugovora, za ovaj nije istaknut datum njegove realizacije.

U februaru, prošle godine potpisan je i četvrti ugovor, a odnosi se na stvaranje tehničkih uslova za priključenje proizvodnog postrojenja na distribucijsku mrežu u Mostaru i iznosi 1,86 miliona KM. Realiziran je 18. februara ove godine.

Elektroprivreda HZHB u spomenutoj listi ugovora nije dala više detalja o tim ugovorima, a ta lista je dostupna na ovom linku.

Privremena zabrana

Portal Hercegovina.info piše da je više spornih aktivnosti u izgradnji solarnih elektrana širom Hercegovine, prvenstveno na području Mostara. Naime, vlast ovog grada i Hercegovačko-neretvanskog kantona je dala saglasnost za izgradnju na državnom zemljištu, uprkos odluci bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna (Paddyja Ashdowna) iz 2005. o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom.

Sumnja se da su solarne elektrane u mostarskom naselju Slipčići, gdje je i postrojenje "Plavog sunca", izgrađena na arheološkom nalazištu s artefaktima starim nekoliko hiljada godina.