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SOLARNI MILIONI

Mamićevo "Plavo sunce": Ugovori s Elektroprivredom HZHB teški 4,5 miliona KM

“Plavo sunce” Zdravka Mamića dobilo četiri ugovora, dok stručnjaci upozoravaju na gradnju solarnih elektrana na državnoj zemlji

Ugovori sa HZHB vrijedni 4,5 miliona KM. Avaz

A. H. K.

22.8.2025

Milionski poslovi javnih kompanija u Bosni i Hercegovini često otvaraju pitanja transparentnosti i zakonitosti. Tako je Elektroprivreda HZHB, čiji je većinski vlasnik Vlada Federacije BiH, u posljednje dvije godine potpisala četiri ugovora ukupne vrijednosti 4,5 miliona KM s kompanijom “Plavo sunce”. 

Sporni ugovori

Osnivač ove firme je Zdravko Mamić, nekadašnji čelnik zagrebačkog Dinama, koji već godinama živi u BiH nakon što je u Hrvatskoj pravosnažno osuđen zbog izvlačenja više od šest miliona eura iz kluba.

Prvi ugovor je potpisan 28. aprila 2022., a odnosi se na stvaranje tehničkih uslova za priključenje proizvodnih postrojenja "Plavog sunca" u Čitluku i iznosi 143.317 KM. Realiziran je 22. jula 2022.

Iste godine, 21. oktobra, potpisan je drugi ugovor koji se odnosi na stvaranje tehničkih uslova za priključenje proizvodnih postrojenja na distribucijsku mrežu u Čapljini i iznosi 233.067 KM. Realiziran je 31. januara 2023.

Treći ugovor je potpisan 15. septembra 2023., aodnosi se na stvaranje tehničkih uslova za priključenje poslovnog objekta na distribucijsku mrežu u Mostaru i iznosi 2,64 miliona KM. Međutim, za razliku od prethodna dva ugovora, za ovaj nije istaknut datum njegove realizacije.

U februaru, prošle godine potpisan je i četvrti ugovor, a odnosi se na stvaranje tehničkih uslova za priključenje proizvodnog postrojenja na distribucijsku mrežu u Mostaru i iznosi 1,86 miliona KM. Realiziran je 18. februara ove godine.

Elektroprivreda HZHB u spomenutoj listi ugovora nije dala više detalja o tim ugovorima, a ta lista je dostupna na ovom linku.

Privremena zabrana

Portal Hercegovina.info piše da je više spornih aktivnosti u izgradnji solarnih elektrana širom Hercegovine, prvenstveno na području Mostara. Naime, vlast ovog grada i Hercegovačko-neretvanskog kantona je dala saglasnost za izgradnju na državnom zemljištu, uprkos odluci bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna (Paddyja Ashdowna) iz 2005. o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom.

Sumnja se da su solarne elektrane u mostarskom naselju Slipčići, gdje je i postrojenje "Plavog sunca", izgrađena na arheološkom nalazištu s artefaktima starim nekoliko hiljada godina.

# ELEKTROPRIVREDA HZHB
# BIH
# ZDRAVKO MAMIĆ
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