Ljetne turističke brojke dostižu zimske: Vlašić perjanica sportskog turizma u BiH

Ljetne turističke brojke na planini Vlašić skoro su dostigle one zimske, prvenstveno zahvaljujući sportskom turizmu, grani turizma za koju ova bh. planina ima idealne uslove.

Da je tako, potvrdio je i direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog Kantona Miroslav Matošević.

Odlični uslovi

- Iz godine u godinu turistička potražnja za sportskim turizmom je sve veća, bolja i kvalitetnija. Ogleda se to u kvaliteti klubova, reprezentacija i pojedinaca. Tu imamo bh. olimpijca Mesuda Pezera, rukometne klubove iz Mađarske i Egipta, Košarkaški klub Bosna koji ove godine igra ABA ligu, i brojne druge klubove iz države i regije - izjavio je Matošević.

Gosti su jako zadovoljni uslovima na Vlašiću, kako samom prirodom, tako i kvalitetom smještaja i hrane.

Potvrdio je to i Ibrahim El- Masri (El-Masry), kapiten rukometne ekipe Al Ahly, egipatskog i afričkog kontinentalnog prvaka.

- Dobra hrana, dobar smještaj, prekrasni pejzaži, nadam se da ćemo doći tu i sljedeće godine. Ja kao kapiten i čitava ekipa uživamo na Vlašiću. Ono u čemu najviše uživam tu je pogled, odnosno pejzaž, koji je fantastičan. Vidjeli smo i ostatak planine i zaista uživali - rekao je El-Masri.

Glavni trener kluba Dejviod Dejvis (David Davis) također je zadovoljan uslovima.

- Obično početkom sezone radimo pripreme od nekoliko dana na planini, ove godine došli smo na Vlašić. Ljeti je tu mirno, nema distrakcija za igrače, vrijeme je odlično, kao i priroda. Savršeno mjesto za pripreme - rekao je Davis.

Pored Egipatskih rukometaša, trenutno se na Vlašiću pripremaju članovi tri taekwondo kluba iz Republike Hrvatske.

Rado se vraćaju

Luka Horvat iz Taekwondo kluba "Dubrava" iz Zagreba, kazao je kako se na pripreme na Vlašić vraćaju već treći put.

- Tu su dva kluba iz Zagreba i jedan iz Bjelovara, TK "Dubrava", TK "Orion" i TK "Fox". Sveukupno tu je 72 djece, sedam trenera, najmlađi član je 2019. godište, najstariji 2002. godište. Ovdje imamo odlične uslove, u blizini smještaja imamo veliku sportsku dvoranu, domaćini su nam dali i dvoranu s tatami podlogom na kojoj možemo trenirati taekwondo, imamo i nogometni teren. Visina je idealna, želimo visinske pripreme, zrak je čist kao i priroda, djeca su u prirodi, trčimo po šumama svako jutro, tako da sve tu nam je dobro i evo već treću godinu smo se vratili na Vlašić - rekao je Horvat.