Bh. milijarder ulazi u novi biznis

Jedan od najbogatijih ljudi u Bosni i Hercegovini i vlasnik Hifa Oil grupacije, Izudin Ahmetlić, ulazi u novi biznis. Vijest o njegovom angažmanu u ovom projektu izazvala je veliku pažnju u javnosti i privukla interes poslovne zajednice.

Kako je ove sedmice objavio BiznisInfo.ba, Ahmetlić se udružio sa grupom uglednih biznismena u zajedničku firmu Ušće stan d.o.o. Visoko. Pored njega, suvlasnici kompanije su Mahir i Osman Suša, Nihad Ugarak i Anes Kuč – imena dobro poznata u domaćem poslovnom svijetu.

Očekivano, upravo je vijest o ulasku Ahmetlića u suvlasništvo kompanije privukla najviše pažnje, s obzirom da se radi o jednom od najuspješnijih domaćih poduzetnika.

Kompanija “Ušće stan” je vlasnik atraktivne parcele u naselju Prijeko, u centru Visokog, gdje se nekada nalazio pogon KTK. Na toj lokaciji planirana je gradnja modernog stambeno-poslovnog kompleksa. Radi se o prostoru koji je ranije bio predviđen za projekat KTK Flow, a u junu ove godine pokrenute su izmjene Regulacionog plana “Prijeko – KTK“ koje se odnose upravo na ovu lokaciju.

Iako još nije poznato da li će se realizovati raniji koncept ili će nastati novi, već sada je jasno da će saradnja ovako jakih investitora donijeti novu vrijednost ne samo Visokom već i cijelom društvu.

Vojnik ekonomije

Ahmetlić je u više navrata naglašavao da ga ne pokreće samo profit, već i želja za stvaranjem nove vrijednosti i doprinosom zajednici. Za sebe kaže da je “vojnik ekonomije” i da je naučen na ozbiljan rad, disciplinu i stalno inoviranje.

Također, ističe da ga posebno ispunjava kada vidi zadovoljstvo svojih uposlenika, naglašavajući da dijeli s njima i radne i životne izazove.

Njegov poslovni pristup temelji se na odgovornosti prema zajednici, što uključuje i humanitarni angažman te ulaganja u projekte korisne za društvo. Upravo zbog toga mnogi očekuju da će i ovaj projekat u Visokom donijeti ekonomski zamah lokalnoj zajednici.

Šta sve posjeduje Ahmetlić

Izudin Ahmetlić najpoznatiji je kao vlasnik kompanije Hifa Oil koja je prošle godine imala ukupne prihode 813 miliona KM i dobit od 8,1 miliona maraka. Ova kompanija je najznačajniji privatni naftni distributer u Bosni i Hercegovini. No, njegova Hifa Oil grupacija je mnogo veća i obuhvata još 20-ak kompanija.

Ukupni godišnji prihodi cijele grupacije su oko 1,2 milijardi KM.

Hifa Oil Crna Gora je sa nalazi na 34. poziciji najvećih kompanija u toj državi po ukupnim prihodima ostvarenim u 2024. godini. Hifa Oil CG lani je imala prihode od 48.787.873 eura u dobit od 916.788 eura, te je upošljavala 100 radnika.

Grupacija se bavi i instalacijom solarnih elektrana i jedan su od lidera na tom polju u BiH. Njihova kompanija Hifa-Oil Solar Team prošle godine je imala prihode od 9,7 miliona KM i dobit od 451.225 KM.

Snažno su prisutni u metalskom sektoru preko kompanija Euro – Metali i Euro – Roal. Firma Euro – Roal lani je imala prihode od oko 55 miliona KM i dobit od oko 4 miliona a upošljavala je 91 radnika, dok su Euro – Metali imali prihode od 71,7 miliona i isti broj radnika. Obje ove kompanije posluju i u zemljama regiona, prvenstveno u Crnoj Gori i Hrvatskoj gdje imaju kćerke firme.

Hifa Oil jedan od lidera na tržištu

Osim toga, prije nekoliko godina kupili su njemačku kompaniju LB Profile GMBH koja se bavi proizvodnjom PVC sistema za prozore i vrata. Ova kompanija danas posluje u BiH gdje ima godišnje prihode od oko 9 miliona KM i upošljava 70 ljudi, ali i u njemačkoj kao odvojena kompanija.

Još jedna njihova firma koja se bavi PVC stolarijom je Bowido čije je sjedište u Matuzićima i koja je prošle godine imala prihode od 28,3 miliona KM i dobit od preko pola miliona KM. Istoimenu firmu Bowido imaju i u Holandiji.

Izudin Ahmetlić je vlasnik i firme Euro – Stil u Doboju koja također ima godišnje prihode od preko 20 miliona KM a bavi se prodajom drvnih energenata, veleprodajom ukapljenog naftnog plina i transportom.

Dio Hifa Oil Grupacije je i firma Bitrol u Sloveniji. Firma se bavi prodajom i distribucijom bitumena, kao i prodajom raznih proizvoda firmi iz grupacije Hifa Oil. Osim toga bavi se i veleprodajom električne energije.

Grupacija je snažno prisutna i u sektoru namještaja preko brenda Nostro. Kompanija nazvana AS Nostro prošle godine je ostvarila prihode od oko 6,6 miliona KM i dobit od 40.256 KM. Ova firma je upošljavala 82 radnika. Pored svih pobrojanih, Izudin Ahmetlić vlasnik je još nekoliko manjih kompanija.