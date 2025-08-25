Ne propustite: Kako besplatno aktivirati svoj elektronski potpis i e-IDDEEA aplikaciju

U Bosni i Hercegovini trenutno postoje četiri ovlaštena izdavaoca kvalifikovanog elektronskog potpisa, upisana u registar Ministarstva komunikacija i transporta BiH - Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), Halcom d.o.o., IDDEEA BiH i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Mobilna aplikacija e-IDDEEA

Sva četiri subjekta izdaju kvalifikovani elektronski potpis, koji se, u skladu sa zakonom o elektronskom potpisu BiH, može ravnopravno koristiti za potrebe elektronskog potpisivanja dokumenata i elektronske komunikacije.

Za građane BiH, IDDEEA izdaje kvalifikovani elektronski potpis besplatno, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, dok ostali ovlašteni izdavaoci elektronske potpise izdaju prema vlastitim tarifama.

Pored izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa, IDDEEA kontinuirano radi na razvoju dodatnih usluga za građane. Jedan od najznačajnijih projekata je mobilna aplikacija e-IDDEEA, koja građanima omogućava korištenje brojnih elektronskih servisa države. Aktivacija aplikacije vrši se korištenjem istih pristupnih podataka koje građani dobijaju prilikom aktivacije kvalifikovanog elektronskog potpisa izdatog od IDDEEA.

Važno je istaći da je e-IDDEEA digitalni identitet građana BiH, te da služi i za digitalno predstavljanje građana.

Istovremeno, važno je naglasiti da se kvalifikovani elektronski potpisi drugih izdavalaca ne mogu koristiti za pristup i upotrebu e-IDDEEA aplikacije, već isključivo elektronski potpis koji izdaje IDDEEA.

Digitalna rješenja

Za elektronske servise koje nude drugi ovlašteni izdavaoci, nadležnost za informisanje građana leži direktno na tim institucijama.

- Naš cilj je da, kroz razvoj novih servisa i digitalnih rješenja, građanima Bosne i Hercegovine omogućimo što širu i sigurniju upotrebu digitalnog identiteta i kvalifikovanog elektronskog potpisa - saopćeno je iz IDDEEA.