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MANIFESTACIJA

Sajam "Dani šljive" 15. i 16. septembra u Prozor-Rami

Bit će organizirane i stručne radionice, zatim ocjenjivanje rakije, likera i drugih proizvoda od strane stručne komisije

Dani šljive. Općina Prozor/Rama

FENA

25.8.2025

 Općina Prozor-Rama organizira 18. Sajam "Dani šljive" Prozor-Rama 2025., tradicionalnu manifestaciju posvećenu šljivi, rakiji i domaćim proizvodima koja se ove godine održava 15. i 16. septembra u toj općini.

Sajam "Dani šljive" već godinama okuplja brojne proizvođače šljive i drugih domaćih proizvoda, prerađivače voća i povrća, obrtnike, udruge, te druge aktere iz sektora poljoprivrede, prehrambene industrije, ruralnog razvoja i turizma.

U sklopu sajma bit će organizirane i stručne radionice, zatim ocjenjivanje rakije, likera i drugih proizvoda od strane stručne komisije, kulturno-zabavni program, te dodjela nagrada najuspješnijim izlagačima.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje i prezentiraju domaće rakije i likere, prehrambene i zanatske proizvode, tradicionalne rukotvorine, inovativne prerađevine i lokalne brendove.

# MANIFESTACIJA
# DANI ŠLJIVE
# PROZOR RAMA
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