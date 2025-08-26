Namjenska industrija: Novi vlasnik najavljuje veliki povratak "Vitezita"

Nakon što je Općinski sud u Travniku odbacio tužbu kojom se osporavala prodaja imovine nekadašnjeg giganta Vitezita, otvoren je put ka novoj fazi razvoja ove kompanije.

Sud je potvrdio da je prodaja provedena u skladu sa zakonom, te da nema osnova za osporavanje ranijih pravosnažnih odluka. Time je, uz ukidanje privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom, stvorena pravna sigurnost za nove vlasnike i njihove investicione planove.

Kupac imovine, zagrebačka firma WDG Promet d.o.o., iza koje stoji porodica Zubak, već je ušla u djelomičan posjed i preuzela osiguranje dijela lokacije.

– Ova presuda još jednom potvrđuje da je postupak proveden potpuno zakonito, po cijeni utvrđenoj međunarodnim javnim tenderom. Već smo uvedeni u posjed i pokazali da ozbiljno štitimo imovinu, što dokazuju i spriječene pljačke koje su završile predajom počinitelja policiji – istaknuo je vlasnik firme Matias Zubak za portal Viteški.ba.

Planovi investitora

Zubak je naglasio da kompanija već okuplja stručne kadrove s ciljem pokretanja proizvodnje, te da slijedi razgovor s Vladom FBiH i drugim ključnim akterima u oblasti namjenske industrije.

– Naš cilj je da zajednički otvorimo novu stranicu razvoja, u interesu države i strateške grane privrede – dodao je.

Prema ranijim najavama, u prvoj fazi planirano je ulaganje preko 150 miliona eura. Sredstva će biti usmjerena na modernizaciju i ponovno pokretanje proizvodnje, s ciljem da Vitezit postane savremeni industrijski centar koji će podržavati vojnu i civilnu industriju, ne samo u BiH nego i šire u regiji.

Vitezit – od prošlosti ka budućnosti

Podsjetimo, Vitezit je decenijama bio lider u proizvodnji eksploziva, specijaliziranih hemikalija i proizvoda za vojnu industriju. Nakon godina stagnacije i stečajnog postupka, ova investicija otvara mogućnost da nekadašnji simbol industrijske moći ponovno zauzme značajnu ulogu na privrednoj karti regije.

Šire reperkusije presude

Odbacivanjem tužbe koja se pozivala na ustavne odredbe i odluke visokog predstavnika, sud je jasno poručio da su sve radnje u stečajnom postupku provedene zakonito i pod nadzorom.

Ova presuda mogla bi imati i šire posljedice u pogledu raspolaganja državnom imovinom, budući da pravni okvir na državnom nivou još nije konačno uređen. Ipak, za Vitezit i Vitezane ona znači jasan signal – vrijeme je za novi početak.