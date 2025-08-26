Veliki poremećaji: Nove američke carine prijete indijskom izvozu

Indijski izvoznici pripremaju se za velike poremećaje nakon što je američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo da će Washington od srijede uvesti dodatnu carinu od 25 posto na svu robu porijeklom iz Indije, čime se dodatno pojačava trgovinski pritisak na ovu azijsku zemlju.

Ukupne američke carine na indijske proizvode sada će iznositi i do 50 posto – među najvišim koje je Washington ikada nametnuo, nakon što je predsjednik Donald Trump ranije u augustu najavio kaznene mjere zbog povećanih indijskih kupovina ruske nafte.

Prema obavijesti Ministarstva domovinske sigurnosti, nove carine će se primjenjivati na robu koja ulazi u SAD za potrošnju ili se povlači iz skladišta od 12.01 po istočnoameričkom vremenu u srijedu (9.31 po indijskom vremenu).

Indijska rupija oslabila je 0,2 posto na 87,75 prema američkom dolaru u ranoj trgovini, iako je dolar oslabio u odnosu na mnoge druge valute.

Izuzeci će uključivati pošiljke u tranzitu s odgovarajućom dokumentacijom, humanitarnu pomoć i robu obuhvaćenu recipročnim trgovinskim programima. U obavijesti je naglašeno da je potez reakcija na "indirektnu podršku Indije ruskoj vojnoj invaziji na Ukrajinu".

Indijsko Ministarstvo trgovine nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, piše Reuters.

- Vlada nema nikakvu nadu za bilo kakvo trenutno ublažavanje ili odgađanje američkih carina - rekao je jedan zvaničnik Ministarstva trgovine, koji je želio ostati anoniman jer nije bio ovlašten govoriti za medije. On je dodao da će izvoznici pogođeni carinama dobiti finansijsku pomoć i biti potaknuti da se preusmjere na alternativna tržišta, uključujući Kinu, Latinsku Ameriku i Bliski istok.

- Vlada je identificirala gotovo 50 zemalja za povećanje indijskog izvoza, posebno tekstila, prerađene hrane, kožnih proizvoda i morskih plodova - rekao je zvaničnik.

Premijer Narendra Modi obećao je da neće kompromitirati interese indijskih farmera "čak i ako to bude imalo visoku cijenu". On također poduzima korake ka poboljšanju odnosa s Kinom, uključujući planiranu prvu posjetu toj zemlji u posljednjih sedam godina krajem mjeseca.