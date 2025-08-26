Održana prezentacija Programa o sufinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstva

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je u prethodna dva dana održao prezentaciju Programa sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/25) s ciljem analize uticaja naknadno donesenih podzakonskih akata za realizaciju Programa, kao i eventualne potrebe izmjena i dopuna istog u cilju njegove što efikasnije provedbe.

Prvi dan prezentacije bio je posvećen donosiocima odluka, predstavnicima elektroprivrednih poduzeća, i predstavnicima projekta USAID EPA, dok su drugoga dan ključni aspekti Programa prezentirani predstavnicima kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku.

Tokom ovih sastanaka, u okviru konstruktivnih diskusija sa svim učesnicima, prepoznate su oblasti u kojima postoje mogućnosti za unapređenje. Iako Program u osnovi ostvaruje postavljene ciljeve, analiza aktuelnih uslova pokazuje da neki kriteriji nisu u potpunosti ostvarivi u trenutnom podzakonskom okviru, što svakako zahtijeva dodatne prilagodbe kako bi Program bio što efikasniji i primjenjiviji u praksi.

Ovaj proces prilagođavanja i unapređenja bit će proveden u saradnji sa svim relevantnim institucijama, uključujući donosioce odluka, elektroprivredna poduzeća, predstavnike projekta USAID EPA, ali i kroz radne grupe formirane od predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, centara za socijalni rad i Operatora za OIEiEK.

Iz Operatora za OIEiEK navode kako je zabilježen slab odaziv predstavnika kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalna pitanja, navodeći kako su učešće na prezentaciji Programa za prvu grupu korisnika (socijalno ugrožena domaćinstva) uzeli predstavnici tek četiri kantonalna ministarstva - Kanton Sarajevo, Posavski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Srednjobosanski kanton.

U narednom periodu Operator za OIEiEK planira intenzivirati saradnju s relevantnim kantonalnim ministarstvima, s ciljem osiguranja njihovog aktivnog uključivanja u procese koji su od zajedničkog interesa, kako bismo postigli konkretnije i održive rezultate.

Također, svi potrebni koraci za izmjene Programa bit će transparentno komunicirani i blagovremeno objavljeni, kako bi se obezbijedilo potpuno razumijevanje i usklađenost sa novim podzakonskim okvirom.