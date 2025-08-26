Na SASE skroman obim trgovanja

Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren promet u iznosu 6.493,80 KM kroz dvije transakcije u kojima je trgovano sa ukupno 601 dionicom.

Cjelokupno trgovanje se odnosilo na dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, gdje je zabilježena cijena od 10,80 KM po dionici, uz blagi rast vrijednosti od 0,05 posto.

Berzanski indeksi su tokom današnjeg trgovanja ostali na istom nivou, bez promjena u odnosu na jučerašnje vrijednosti.

Današnji dan obilježio je skroman obim trgovanja i izostanak šire aktivnosti na tržištu.