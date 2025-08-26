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DNEVNI IZVJEŠTAJ

Na SASE skroman obim trgovanja

Berzanski indeksi su tokom današnjeg trgovanja ostali na istom nivou, bez promjena u odnosu na jučerašnje vrijednosti

Sarajevska berza. Fena

FENA

26.8.2025

Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren promet u iznosu 6.493,80 KM kroz dvije transakcije u kojima je trgovano sa ukupno 601 dionicom.

Cjelokupno trgovanje se odnosilo na dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, gdje je zabilježena cijena od 10,80 KM po dionici, uz blagi rast vrijednosti od 0,05 posto.

Berzanski indeksi su tokom današnjeg trgovanja ostali na istom nivou, bez promjena u odnosu na jučerašnje vrijednosti.

Današnji dan obilježio je skroman obim trgovanja i izostanak šire aktivnosti na tržištu.

# TRANSAKCIJE
# SARAJEVSKA BERZA
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