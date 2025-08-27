Uvedene carine Indiji: Tramp ih kaznio zbog kupovine jeftinije ruske nafte

Donald Tramp, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, uveo je 50 posto carine na većinu indijskog izvoza u SAD, ispunivši raniju prijetnju da će kazniti Nju Delhi zbog kupovine jeftinije ruske nafte.

Carine su stupile na snagu u srijedu u ponoć po vremenu u Vašingtonu. Stručnjaci upozoravaju da bi ovaj potez mogao ozbiljno pogoditi indijsku ekonomiju i dodatno poremetiti globalne lance snabdijevanja.

– Indija svojim uvozom ruske nafte indirektno finansira rat Moskve protiv Ukrajine – izjavio je Tramp, obrazlažući zašto je stopu s početnih 25 posto odlučio udvostručiti.

Ovim potezom Indija se našla među zemljama s najvišim američkim carinama, zajedno s Brazilom. Tramp je od povratka u Bijelu kuću u januaru značajno povećao carine na uvoz iz niza država, što je dodatno zateglo odnose sa saveznicima i rivalima, ali i pojačalo strah od inflacije.

Indijski ministri poručuju da je njihova zemlja nepravedno izdvojena zbog trgovinskih veza s Moskvom i upozoravaju da će Nju Delhi, kao odgovor, vjerovatno ojačati saradnju s Rusijom i Kinom.

SAD je prošle godine iz Indije uvezao robe u vrijednosti od 87,3 milijarde dolara. Sada većina tih proizvoda nosi visoke carine, osim određenih artikala poput pametnih telefona, koji su privremeno izuzeti.

– Ne zanima me šta Indija radi s Rusijom. Mogu zajedno propadati koliko hoće - napisao je Tramp na Truth Socialu.

U Indiji, pak, vlada prkosna atmosfera.

Premijer Narendra Modi obratio se građanima:

– Svi treba da slijedimo mantru kupovine samo ‘Made in India’ robe. Pritisak carina može rasti, ali mi ćemo ga podnijeti.

Ekonomisti upozoravaju da bi dugotrajne carine od 50 posto mogle smanjiti rast BDP-a ispod šest posto. Konkurenti iz Turske, Tajlanda i drugih zemalja već preuzimaju dio američkog tržišta nudeći jeftiniju robu. Posebno pogođeni sektori su tekstil, nakit, dragulji i morski plodovi, dok oko 30 posto indijskog izvoza, uključujući farmaceutske proizvode i elektroniku, i dalje ostaje oslobođeno carina.

– Brojne fabrike tekstila već su zaustavile proizvodnju jer su izgubile konkurentnost u odnosu na Kinu, Vijetnam i druge azijske zemlje – upozorili su iz Federacije indijskih izvoznika.

Berze su odmah reagovale padom – indeks Sensex u Mumbaiju spustio se za 1 posto, na 80.876 poena.

Indijski ministar vanjskih poslova S. Jaišankar poručio je:

– Zahtjevi Vašingtona da se zaustavi kupovina ruske nafte su neopravdani i neosnovani. Evropa s Rusijom trguje daleko više od Indije.

Jedan visoki indijski trgovinski zvaničnik, koji je želio ostati anoniman, dodao je:

– Tramp je ovo upropastio. Godine truda na izgradnji strateškog partnerstva sada su dovedene u pitanje. Trebat će dugo vremena da se sve ponovo izgradi, a vjerovatno neće dok je on na vlasti.

Indija je u međuvremenu intenzivirala kontakte s Moskvom i Pekingom. Najavljeno je da će Vladimir Putin posjetiti New Delhi do kraja godine, dok će Modi prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju u Kini.

– Trenutna administracija u Washingtonu možda bilježi rekord po broju autogolova u odnosima s ključnim partnerima u tako kratkom vremenu – kazao je analitičar Majkl Kugelman.