Domaća firma isporučila jurišne puške kantonalnom MUP-u

Kompanija Danials Tešanj uspješno je realizovala isporuku jurišnih pušaka model SAR56, kalibra 5.56×45 mm, za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK).

Ova isporuka predstavlja nastavak uspješne saradnje između kompanije Danials i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, s ciljem unapređenja kapaciteta i operativne efikasnosti pripadnika policijskih struktura.

Model jurišne puške SAR56 odlikuje se visokom pouzdanošću, preciznošću i prilagodljivošću savremenim potrebama policijskih službenika u izvršavanju zadataka očuvanja javnog reda i sigurnosti.

Kompanija Danials ostaje posvećena ispunjavanju najviših standarda kvalitete i profesionalnosti u pružanju podrške institucijama sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Inače, prema podacima koji se mogu pronaći na internetu, proizvođač jurišne puške SAR 56 je turska kompanija Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş., poznate pod imenom Sarsılmaz Arms – vodeći privatni proizvođač lakog naoružanja sa sjedištem u Düzceu, Turska.

Ova puška je razvijena kao moderna jurišna puška u AR stilu i zamišljena je za specijalne policijske jedinice.