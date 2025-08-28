Mijatović objavio podatke: Za tri godine smo izdvojili za grantove daleko više nego prethodnici za osam

Vojin Mijatović uporedio je izdavanja Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u periodu kada je on preuzeo ministarsku poziciju u odnosu na osam ranijih godina kada je Vladu FBiH vodio Fadil Novalić.

Kako se može vidjeti na tabeli koju je objavio, za grantove su izdavajani različiti iznosi, pa je tako 2015. godine izdavajano 4,1 milion, 2017. godine 8,5, a godina koronavirusa 2020. godine niti marka, a i godine nakon korone su bile ispod nivoa ispod 2019. godine. 2023. godine je za grantove izdvojeno 6,9 miliona, godinu kasnije 27,1 milion, a ove godine 27,9 miliona.

- Kada sam preuzeo mjesto ministra u Vladi Federacije BiH rekao sam da ću raditi i manje se baviti politikom. Dnevno-političko prepucavanje ostavio sam onima koji sem toga ne mogu ništa drugo ponuditi građanima. Ova slika govori više od hiljadu riječi, ovo je rezultat onoga koga nazivate izdajnikom, ubačenim elementom, onim koga je Dodik poslao da uništi privredu FBiH i još milion “epiteta”.

Rad prethodne Vlade za 8 godina i naš rad za nepune 3 godine, odnos prethodne Vlade prema privredi za 8 godina, naš odnos prema privredi za nepune 3 godine. Ovo je patriotizam, ovo je odnos prema državi, sa ovim brojevima mogu sve velike “patriote” čistog obraza pogledati u oči, a vi nastavite dalje da lajete, klevećete i lažete. Znam da smeta Srbin iz Banje Luke koji voli svoju zemlju, ali naučite što prije sa živite sa tim bit će vam lakše! Ovo je rezultat čitave Vlade FBiH pod vodstvom Nermina Nikšića i svih zaposlenih u Ministarsvu na čijem sam čelu - naglasio je.