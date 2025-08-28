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Uprkos ekstremnim temperaturama i dugotrajnoj suši: Vinogradari u Hercegovini imat će vrhunsku berbu

Dobili smo grožđe odlične kvalitete, kaže Vukoje

Krenula berba: Autohtone sorte. Ustupljena fotografija

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

28.8.2025

U brojnim vinogradima širom Hercegovine ovih dana je započela berba grožđa. Uprkos izuzetnoj suši, grožđe će, prema prvim pokazateljima, biti vrhunske kvalitete. Potvrđuje nam to Radovan Vukoje, jedan od najpoznatijih vinara u BiH, čija su vrhunska vina nagrađivana u cijelom svijetu.

Odlične kvalitete

- Obavili smo prvo branje crnoga „pinoa“ tako da je berba kod nas već krenula, a rezultati i parametri su odlični i, zapravo, očekujemo jako dobru berbu - kaže Vukoje za „Dnevni avaz“.

Iako ekstremne temperaturne vrijednosti i dugotrajna suša u nekim vinogradima uzimaju danak, Vukoje navodi da oni u svojim vinogradima imaju sistem za navodnjavanje.

Vukoje: Parametri su odlični. Ustupljena fotografija

- Činjenica je da je bila suša od skoro dva i po mjeseca, ali mi smo to nadopunjavali preko sistema, tako da smo stvarno dobili grožđe odlične kvalitete - naglašava on za „Avaz“.

Zoran Gačić, vinogradar i vinar iz Žitomislića kod Mostara, također, ukazuje na to da je ova godina bila izuzetno sušna i da su vinogradi na određeni način bili ugroženi, ali, kako kaže, mjesta nezadovoljstvu nema.

Čvrsta materija

- Iako će urod biti nešto manji u odnosu na one koji su navodnjavali, ipak će biti puno čvrste materije u bobicama grožđa i, zapravo, kvalitet grožđa će biti fenomenalan. Prema mom mišljenju, ovo je jedna od boljih godina – govori Gačić za naš list.

Gačić: Ovo je jedna od boljih godina. Ustupljena fotografija

U Hercegovini su, tradicionalno, zastupljene autohtone sorte grožđa žilavka i blatina, a brojni vinari i vinogradari se već neko vrijeme, kako nam potvrđuje i Gačić, vraćaju uzgoju stare, gotovo zaboravljene sorte trnjak.

Tri puta prije berbe

U Vinariji „Čitluk“, koja ima više od 250 hektara plantažnih nasada vinograda i koja pripada Broćanskom vinogorju, s berbom još nisu počeli. Glavni enolog u toj vinariji Tihomir Prusina kaže nam da će sljedeće sedmice, nakon što na analizu daju posljednji uzorak, znati šta od ovogodišnje berbe mogu očekivati.

- Uzorci se uzimaju tri puta prije berbe, a prva dva su pokazala da je još rano za berbu. U konačnici, svaka godina je priča za sebe - iznosi Prusina.

# HERCEGOVINA
# GROŽĐE
# VINOGRAD
# BERBA GROŽĐA
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