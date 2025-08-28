Uprkos ekstremnim temperaturama i dugotrajnoj suši: Vinogradari u Hercegovini imat će vrhunsku berbu

U brojnim vinogradima širom Hercegovine ovih dana je započela berba grožđa. Uprkos izuzetnoj suši, grožđe će, prema prvim pokazateljima, biti vrhunske kvalitete. Potvrđuje nam to Radovan Vukoje, jedan od najpoznatijih vinara u BiH, čija su vrhunska vina nagrađivana u cijelom svijetu. Odlične kvalitete - Obavili smo prvo branje crnoga „pinoa“ tako da je berba kod nas već krenula, a rezultati i parametri su odlični i, zapravo, očekujemo jako dobru berbu - kaže Vukoje za „Dnevni avaz“. Iako ekstremne temperaturne vrijednosti i dugotrajna suša u nekim vinogradima uzimaju danak, Vukoje navodi da oni u svojim vinogradima imaju sistem za navodnjavanje.

Vukoje: Parametri su odlični . Ustupljena fotografija Vukoje: Parametri su odlični . Ustupljena fotografija

- Činjenica je da je bila suša od skoro dva i po mjeseca, ali mi smo to nadopunjavali preko sistema, tako da smo stvarno dobili grožđe odlične kvalitete - naglašava on za „Avaz“. Zoran Gačić, vinogradar i vinar iz Žitomislića kod Mostara, također, ukazuje na to da je ova godina bila izuzetno sušna i da su vinogradi na određeni način bili ugroženi, ali, kako kaže, mjesta nezadovoljstvu nema. Čvrsta materija - Iako će urod biti nešto manji u odnosu na one koji su navodnjavali, ipak će biti puno čvrste materije u bobicama grožđa i, zapravo, kvalitet grožđa će biti fenomenalan. Prema mom mišljenju, ovo je jedna od boljih godina – govori Gačić za naš list.

Gačić: Ovo je jedna od boljih godina . Ustupljena fotografija Gačić: Ovo je jedna od boljih godina . Ustupljena fotografija