Sa 500 kompanija i više od 2.000 domaćih i međunarodnih brendova, ovogodišnji ZEPS najavljen kao najveći do sada

U Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas je upriličena Konferencija za medije 29. po redu Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2025. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti u organizaciji sajma, te najavljen program ovogodišnjeg privrednog događaja godine, koji će se održati od 10. do 13. septembra u Zenici. Tom prilikom novinarima su se obratili Ognjenka Lalović direktor Sektora za privredu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Samir Šibonjić ministar privrede Zeničko - dobojskog kantona, Ajla Čosić predstavnica Grada Zenica i Sanel Ibrić menadžer Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2025. Ovogodišnji privredni događaj godine okupit će vodeće kompanije, banke i privredne institucije iz Bosne i Hercegovine i regije, a fokus je na regionalnoj saradnji i povezivanju poslovne zajednice Zapadnog Balkana u cilju jačanja ekonomske povezanosti i zajedničkog nastupa na trećim tržištima. Ognjenka Lalović, direktor Sektora za privredu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kazala je da sajmovi poput ZEPS-a imaju izuzetan značaj jer omogućavaju domaćim i inostranim kompanijama da predstave svoje proizvode i usluge široj regionalnoj i međunarodnoj publici, uspostave nove poslovne kontakte i osnaže konkurentnost na tržištu. „Ove godine, u fokusu sajma je regionalna saradnja, kao ključni faktor za stabilnost i ekonomski napredak Zapadnog Balkana, naročito u kontekstu globalnih izazova i integracijskih procesa“, riječi su Lalović.

- Kao tržište sa oko 17 miliona stanovnika, region ima ogroman potencijal za privlačenje investicija i brži ekonomski razvoj, a sajmovi poput ZEPS-a predstavljaju važnu platformu za njegovo ostvarenje. Zbog toga ovogodišnjem izdanju sajma dajemo poseban značaj upravo kroz jačanje regionalne promocije i poslovnog povezivanja. Komora, kao partnerska institucija ZEPS-a, aktivno učestvuje u organizaciji pratećih sadržaja, od stručnih panela do poslovnih susreta, s ciljem da učesnicima obezbijedimo maksimalnu vidljivost, razmjenu iskustava i stvaranje konkretnih poslovnih prilika. Ove godine bit će održan panel posvećen regionalnoj ekonomskoj saradnji, koji ćemo zajednički organizovati s komorama Zapadnog Balkana, uz učešće predstavnika Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije i Komorskog investicionog foruma. Naš cilj je da dodatno povećamo svijest i pokrenemo aktivnosti koje će doprinijeti snažnijem povezivanju privrednih subjekata naših ekonomija - istakla je Ognjenka Lalović, direktor Sektora privrede VTK/STK BiH. Ministar privrede Zeničko - dobojskog kantona Samir Šibonjić, iskoristio je priliku da još jednom u ime Vlade i Ministarstva privrede Zeničko - dobojskog kantona pozove sve privrednike da uzmu aktivno učešće u sajmu, te da predstave našu privredu na nivou na kojem ona to zaslužuje. On je napomenuo da je Ministarstvo privrede ZDK i ove godine izdvojilo poticaje za sve izlagače iz ZDK, kako bi se predstavili na ovom velikom međunarodnom poslovnom događaju.

- Zahvaljujem se i ovaj put Istanbulskoj trgovinskoj komori kao najvećoj komori na svijetu, koja je i ove godine potvrdila svoje učešće na ovogodišnjem ZEPS-u. Bitno je istaći da kompanije iz prijateljske Republike Turske ove godine dolaze u Zenicu u najjačem sastavu ikada. Više od 50 kompanija će se predstaviti domaćem i regionalnom tržištu. Uz izlagače iz Turske, tu su i kompanije iz Njemačke, Srbije, Hrvatske, Kine, Italije, Libije, Belgije, Mađarske, Poljske, Austrije, Slovenije i drugih zemalja i ovo će zasigurno biti do sada najbolje organizovan ZEPS. Vjerujem da će ovogodišnji ZEPS donijeti još bolje rezultate, samim tim što je fokus ove godine na regionalnoj saradnji. Zeničko - dobojski kanton s tim u vezi već se dokazao kao lider u privlačenju stranih investicija. Podsjećam da je u našem kantonu uspješno realizovana najveća poslijeratna strana investicija u BiH, Adriatic Metalsa u Olovu, a radi se o jednom od najsavremenijih rudnika na svijetu. Mislim da ne postoji u regiji Zapadnog Balkana sajam sa boljim brendom kao što je ZEPS - naglasio je Samir Šibonjić ministar privrede ZDK. Ajla Čosić predstavnica Grada Zenica kazala je da će se Grad Zenica na ovogodišnjem ZEPS-u predstaviti kroz jedinstven i koordiniran nastup, zajedno sa svojim javnim preduzećima i razvojnim institucijama. Na zajedničkom štandu Grada Zenice učestvuju Zenička razvojna agencija ZEDA, Javno preduzeće "VIK", Komunalno preduzeće ALBA Zenica, Regionalna deponija Mošćanica, te Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica.

- Grad Zenica je od samoga početka snažan partner ZEPS-u, a tako će i ostati. Svi kapaciteti Grada, uključujući naša javna preduzeća i ustanove, su stavljeni na raspolaganje sajmu. Naš je cilj da, ne samo podržimo, nego da kroz pouzdano partnerstvo ojačamo i zadržimo privrednu sajamsku tradiciju našeg grada. ZEPS je poslijeratni brend Zenice i jedan od najvažnijih privrednih događaja u BiH. U organizaciju ZEPS-a Grad se snažno uključio još od njegovog povratka, osiguravajući punu tehničku, infrastrukturnu i logističku podršku - riječi su Ajle Čosić koja se obratila novinarima ispred Grada Zenica. Sanel Ibrić, menadžer Organizacionog tima ZEPS najavio je ovogodišnji ZEPS kao najveći do sada, sa blizu 500 kompanija i više od 2.000 domaćih i međunarodnih brendova. On je predstavio program sajma, istakavši da će nakon svečane ceremonije otvorenja, prvog dana u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH biti održan panel „Regionalna saradnja i internacionalizacija poslovanja“, uz učešće članica komorskog sistema Zapadnog Balkana – KIF. Drugog dana sajma u partnerstvu sa Privrednom komorom ZDK i Ministarstvom privrede ZDK bit će upriličen panel posvećen domaćim kompanijama - „Kupujmo domaće – jačajmo BiH“, sa fokusom na jačanje domaće proizvodnje i poticanje potrošnje domaćih proizvoda. Treći dan sajma bit će organizovana jedna od najaktuelnijih edukacija na tržištu rada pod nazivom „Employer branding iznutra: Zadržavanje talenata kao strateški prioritet – od grešaka do dobrih praksi“. Ova tema je jednako važna za poslodavce, zaposlene, ali i mlade koji tek ulaze na tržište rada. Četvrti dan sajma tradicionalno je rezervisan za djecu i mlade kroz program „ZEPS Kids Business Day“. Djeca će na kreativan način otkrivati kako nastaju proizvodi, zašto ljudi rade i stvaraju, te kako i sama već danas mogu biti mali poduzetnici. Također, u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica bit će izvedena predstava „Ježeva kućica“, kao i radionica robotike „Prvi koraci“, uz mnogo drugih zabavnih i edukativnih sadržaja. Ibrić je kao novitet najavio ustupanje centralnog podijuma kompanijama – izlagačima, gdje će sve kompanije imati priliku da se, pored svojih štandova, dodatno predstave u glavnoj hali sajma.