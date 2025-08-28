Za subvencioniranje kamata stambenih kredita za mlade u TK izdvojeno 300.000 KM

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić uručio je danas 142 odluke o subvencioniranju kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.

Javni poziv

Korisnici su mladi ljudi koji su aplicirali na javni poziv za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih u periodu od 1. juna 2024. godine do 31. maja 2025. godine u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

Prema riječima ministra Gazdića na javni poziv pristiglo je više od 200 zahtjeva od kojih je 173 bilo sa kompletnom dokumentacijom.

- Međutim, s obzirom na činjenicu da smo imali 300.000 KM te da se uzima subvencija kamata o stambenom zbrinjavanju mladih u periodu od godine dana, imali smo jednu klauzulu u našoj odluci koja kaže da ćemo u slučaju nedovoljnog broja prijava podržati i one koji su dobili prošle godine sredstva za iste namjene. Zaista mi je žao što smo morali odbiti tridesetak naših mladih koji su aplicirali i imali su potpunu dokumentaciju a koristili sredstva prošle godine, jer nam se na javni poziv javilo mnogo prijava – rekao je Gazdić.

Povećanje sredstava

Javni poziv bio je otvoren do 8. jula a ukupno 142 podnosioca prijava ostvarila su pravo na sredstva.

U Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK već najavljuju da će naredne godine povećati sredstva za ovu namjenu ali i da će težiti da tako bude i u svim drugim odlukama koje tretiraju populaciju mladih ljudi i doprinose da mladi ljudi ostanu u Bosni i Hercegovini.

- U slučaju, a ja vjerujem da će tako i biti, da mi povećamo sredstva naredne godine mi ćemo samim tim proširiti listu, odnosno obuhvatiti veći broj naših mladih, čak i ove koji su dobili za iste namjene prošle godine, kako bi u više navrata mogli dobiti podsticaj od strane resornog ministarstva - potvrdio je ministar Gazdić, saopćeno je iz resornog ministarstva, saopćeno je iz Odjela za informisanje Vlade TK.