Objavljena lista Top 50 trgovačkih lanaca u regionu: Bingo u vrhu s gotovo milijardu eura prihoda

Prema ukupnim prihodima, među najvećim trgovcima u regionu (Srbija, Slovenija, Hrvatska, BiH i Crna Gora) dominiraju Konzum Hrvatska, Delhaize Srbija, Mercator Slovenija, Lidl Hrvatska i Spar Slovenija.

Kompanija Dun&Bradstreet objavila je analizu najvećih trgovačkih lanaca u regionu za 2023. godinu. Na samom vrhu poretka nalazi se Konzum Hrvatska, dok je bosanskohercegovački Bingo potvrdio status lidera na domaćem tržištu i zadržao visoku poziciju u regionalnom okruženju.

Konzum je ponovo lider, sa ukupnim prihodima od 1,87 milijardi eura, što je značajan rast u odnosu na 2022. godinu kada je prihod iznosio 1,59 milijardi. Na drugom mjestu je Delhaize Srbija sa 1,33 milijarde eura, dok Mercator Slovenija bilježi prihod od 1,31 milijarde eura. Pored njih, u prvih pet su i Lidl Hrvatska (1,21 milijarda eura) te Spar Slovenija (1,10 milijardi eura).

Bingo iz Bosne i Hercegovine zauzeo je visoko šesto mjesto na listi, sa ukupnim prihodima od gotovo 997 miliona eura, čime je potvrdio vodeću poziciju u BiH i ostao jedan od najznačajnijih trgovačkih lanaca u cijelom regionu, prenosi Akta.ba.

Na listi Top 50 trgovaca nalazi se ukupno devet kompanija iz BiH, koje zauzimaju respektabilne pozicije u konkurenciji najvećih regionalnih maloprodajnih lanaca.

BINGO, Bosna i Hercegovina – Pozicija 6

TROPIC, Bosna i Hercegovina – Pozicija 23

KONZUM, Bosna i Hercegovina – Pozicija 26.

FIS, Bosna i Hercegovina – Pozicija 33.

FRUCTAL-TRADE, Bosna i Hercegovina – Pozicija 36

DM DROGERIE MARKT, Bosna i Hercegovina – Pozicija 38

ROBOT, Bosna i Hercegovina – Pozicija 41

YIMOR, Bosna i Hercegovina – Pozicija 45

AMKO KOMERC, Bosna i Hercegovina – Poz. 50

Ako uporedimo podatke sa 2022. godinom, vidimo nekoliko važnih promjena u ukupnom poretku: Konzum je ojačao svoju vodeću poziciju, rast prihoda sa 1,59 milijardi (2022.) na 1,87 milijardi eura (2023.).

Delhaize Srbija je prestigao Mercator Slovenija i zauzeo drugo mjesto. U 2022. Delhaize je bio treći sa 1,17 milijardi, dok je sada skočio na 1,33 milijarde eura.

Lidl Hrvatska značajno je povećao prihode – sa 1,07 milijardi u 2022. na 1,21 milijardu eura u 2023., čime se popeo na 4. mjesto.

Bingo BiH je takođe zabilježio rast: sa 840 miliona eura (2022.) na 996,5 miliona eura (2023.), što mu je omogućilo da ostane u vrhu i dodatno smanji razliku u odnosu na konkurente.

Plodine Hrvatska su također ostvarile skok – sa 790 miliona u 2022. na 887 miliona eura u 2023., što ih čvrsto drži u prvih deset.

Među zanimljivostima je i to da Mercator-S Srbija bilježi pad sa 10. na 20. mjesto u 2023, dok su neki lanci poput Studenac Hrvatska i Tommy zadržali relativno stabilne pozicije.