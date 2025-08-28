Dodijeljene medalje 52. Sajma šljive u Gradačcu

Na 52. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i industrije, Sajmu šljive u Gradačcu danas su dodijeljenje medalje za kvalitet izloženih proizvoda. Ocjenu kvaliteta senzornom analizom vršila je komisija Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva. Vršilac dužnosti voditelja Turističkog ureda Gradačac Sakib Imširović dodijelio je medalje za izložene proizvode na ovogodišnjem Sajmu šljive.

Nakon senzorne analize uzoraka najveći broj poena osvojio je proizvod Domaće kiselo vrhnje 25 posto m.m. - Brzo&Fino proizvođač Lactalis BH i ovaj proizvod je ukupni pobjednik Sajma šljive za 2025. godinu.

Proizvodi mliječne industrije

I ove godine najviše prijavljenih uzoraka za ocjenu kvaliteta bili su proizvodi mliječne industrije. Na svečanoj ceremonije uručenja priznanja istaknuto je da bosanskohercegovačke mljekare prezentuju proizvode koji su posebno istaknuti svojim kvalitetom i nagrađeni su zlatnim medaljama.

Lactalis Bh dobio je i zlatne medalje za proizvode b Aktiv Fermentirano mlijeko i Mlijeko 2,8% mliječne masti.

Zlatnu medalju gradačačkog Sajma šljive dobičla je i Mljekara Meggle d.o.o. Posušje za proizvod Grčki tip jogurta.

U kategoriji prerađevina od voća i povrća najsjajnije odličje dobili su firma Swity za proizvod Džem od jagoda i Sok od aronije sa Poljoprivrednog gazdinstva “Šerić” iz Garevca kod Modriče.

Srebrna medalje Sajma šljive 2025 za rakiju Vilijams 40 posto vol. dodjeljena je OPG „Mamuzić“ iz Kornice.

Posvećenost razvoju

Lactalis u BiH zapošljava preko 300 radnika na šest lokacija širom zemlje te učestvuje sa približno 30 posto u ukupnom izvozu mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine. Svojim nastupom na Sajmu u Gradačcu još jednom je potvrdio svoju posvećenost razvoju domaće industrije, unapređenju kvaliteta proizvoda i jačanju tržišnog položaja Bosne i Hercegovine u sektoru prehrambene industrije.

- Mi godišnje otkupljujemo više od 50 miliona litara mlijeka od naših 1200 kooperanata širom zemlje i kontinurano podržavamo prenos znanja i uvođenje novih tehnologija kako bismo podržali taj cilj - rekao je direktor tvornice Inmer, Edin Bahić.

Kvalitetan i dobar urod aronije rezultirao je zlatnom medaljom Sajma šljive za PPG „Šerić“ Garevac.

- Mi smo tradicionalno na gradačačkom sajmu. Prepoznatljivi smo po proizvodnji aronije. Radimo na površini od osam i po duluma. Gazdinstvo je još uvijek u razvoju. Ulažemo vlastita sredstva i koristimo svoju radnu snagu. Uslugu cijeđenja radimo u Donjim Kolibama Ove godine imamo izuzetan urod. Krupnoća, slatkost, količina plodova, znači, ostane i za ptice. Sok je od cijeđene aronije koju pasterizujemo na 65 stepeni celzijusa bez dodataka konzervansa. To je 100 posto sok od aronije i ako ostavimo par dana otvoren mora prokisnuti - rekla je Gordana Stanišić iz PPG “Šerić” Garevac, saopćeno je iz Službe za informisanje “Sajma šljive”.