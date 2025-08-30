Američki Savezni apelacioni sud presudio: Trampove globalne carine su nezakonite

Američki Savezni apelacioni sud je presudio da je većina globalnih carina koje je zemljama uveo predsjednik Donald Tramp nezakonita, a to bi potencijalno moglo da nanese značajan udarac njegovim naporima da jednostrano preoblikuje trgovinsku politiku zemlje, javlja ABC news.

Trampovo ovlaštenje da sprovede većinu njegovih carina odbacio je Apelacioni sud za federalni okrug složivši se sa nižim sudom da su Trampove radnje "nevažeće jer su u suprotnosti sa zakonom".

Sud je odložio stupanje na snagu svoje odluke do sredine oktobra, kako bi omogućio Trampovoj administraciji da se žali Vrhovnom sudu, jer carine ostaju na snazi.

Ova odluka pokreće jedno od najznačajnijih pravnih pitanja za Vrhovni sud o obimu predsjednikovih ovlaštenja u trgovinskoj politici.

Uticaj na odluku

Nakon 14. oktobra, sud će vratiti slučaj nižem sudu da odluči kako nedavna odluka Vrhovnog suda kojom se ograničavaju zabrane na nacionalnom nivou utiče na odluku.

U objavi na svojoj društvenoj mreži u petak veče, Tramp je osudio odluku Apelacionog suda, navodeći da bi sudski nalog kojim bi se blokirale tarife "bukvalno uništio Sjedinjene Američke Države", i najavio je pravnu bitku.

Ovlaštenje o uvođenju carina

Najavljujući pravni izazov koji se očekuje u narednim sedmicama, Tramp je pozvao Vrhovni sud da presudi da ima ovlaštenje da jednostrano uvodi carine.

U svojoj odluci Apelacioni sud je utvrdio da samo Kongres, a ne samo predsjednik, ima ovlaštenje da uvodi carine, čime je postavio važno pravno pitanje za Vrhovni sud u vezi sa obimom predsjednikovih ovlaštenja, piše Tanjug.