Noviteti dolaze: Na 52. Sajmu šljive razgovarano o digitalizaciji u poljoprivredi

Profesori sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održali su stručna predavanja na 52. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajmu šljive u Gradačcu.

Profesor dr. Jasmin Grahić govorio je prisutnim poljoprivrednicima o metodama i tehnologijama koje su prisutne u Bosni i Hercegovini.

- Cilj nam je bio predstaviti rješenja koja su trenutno prisutna u poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. To je digitalizacija te poljoprivredne proizvodnje. Imali smo priliku razgovarati o upotrebi dronova, o automatizovanom navodnjavanju, o automatizovanim i autonomnim sistemima za malčiranje ili košenje terena. O sistemima za predikciju pojave i bolesti i štetočina. Što je, ja mislim, jedan od ključnih segmenta na kojim trebamo poraditi, generalno kao sistem, kao struka. U smislu pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima, kada su u pitanju adekvatni odgovori na sve one probleme koji se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji - pojasnio je Grahić.

Sva ova rješenja, koja su predstavljena na Sajmu šljive u Gradačcu su već prisutna na području BiH i nisu nešto na što moramo čekati ili nešto što je neprovjereno, neispitano.

Uz već provjerena rješenja i sisteme na Sajmu šljive su predstavljeni i noviteti u poljoprivredi.

- Da, noviteti dolaze, ali dolaze na način da su potencijalni ili oni efekti te cijele priče već dokazani i već nešto što je primjenjivo i u sektoru bosanskohercegovačke poljoprivrede - rekao je Grahić, saopćeno je iz Službe za informisanje Sajma šljive.