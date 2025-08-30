Završen 52. Sajam šljive, predstavilo se preko 150 izlagača

U Gradačcu je danas zatvoren 52. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam šljive, na kojem se u protekla četiri dana predstavilo preko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Njemačke i Turske.

Na privrednim i naučno-stručnim skupovima važno mjesto posvećeno je inovacijama, razmjeni znanja i istraživanja u oblasti poljoprivrede. Govoreno je o savremenim pristupima u ishrani i zaštiti voća, inovacijama u navodnjavanju u doba klimatskih promjena, mjerama za bolje skladištenje i očuvanje plodova. Predstavljena su prisutna rješenja u digitalizaciji bosnaskohercegovačke poljoprivrede.

Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je Turistička zajednica grada Gradačca, uz podršku Grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora.

Vršilac dužnosti voditelja Turističkog ureda Turistička zajednice grada Gradačca Sakib Imširović izjavio je da ovaj 52. Sajam šljive ocjenjuju veoma uspješnim.

- Kao Organizacioni odbor zadovoljni smo realizovanim aktivnostima, zahvalni smo izlagačima i posjetiocima. Možda nismo vratili sajam na stare staze, ali smo definitivno krenuli tom stazom. Na nama je da zadržimo taj kontinuitet, kako u organizaciji tako i u realizaciji samih aktivnosti - dodao je Imširović.

Na Sajmu šljive su se predstavile renomirane kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankrski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija.

Sajam šljive u Gradačcu bio je prilika da se osim naučnih prezentuju i nova tehnološka dostignuća u oblasti poljoprivrede. Ponovo je istaknuto kako će ova i slična tehnološka dostignuća u budućnosti biti veoma značajna zbog nedostatka radne snage i slabljenja interesa za bavljenje agrarom.

Ove godine prezentovana je automatizacija u plasteničkoj proizvodnji koju je softverski oblikovala firma Giga Informatika a stručnu i tehničku pomoć poljoprivrednicima će pružati Zemax iz Gradačca. Kako bi se pratili rezultati ispitivanja, već u septembru ove godine ogledni poligon će biti postavljen na imanju Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.

Na 52. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije dodjeljene su medalje za kvalitet Sajma šljive, održana je 1. takmičarska izložba mliječnih pasmina, a Udruženje pčelara “Pčela” Gradačac organizovalo je 8. sajam pčelarstva sa međunarodim učešćem na kojem su uručeni pehari za najbolje ocjenjene medove. Ove godine za posjetioce je organizovan sadržajan kulturno-zabavni program, promocije, izložbe i koncerti, saopćili su organizatori.