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OBUZDAVANJE INFLACIJE

U Srbiji od sutra niže cijene 20.000 proizvoda

Jedan od glavnih ciljeva novih mjera je obuzdavanje inflacije, koja je na kraju jula iznosila 4,9 posto

Niže cijene. K. Kamenov / RAS Srbija

FENA

31.8.2025

U Srbiji od ponedjeljka stupa na snagu novi set ekonomskih mjera koji podrazumijeva ograničenje trgovačkih marži i smanjenje cijena na više od 20.000 proizvoda u 23 kategorije.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali kaže kako se očekuje sniženje cijena u prosjeku od 10 do 20 posto, ovisno od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod.

- Važno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o cijelom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo - izjavio je Mali za list Kurir.

Dodao je i da je analizom utvrđeno da cijene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj mjeri diktiraju nivo inflacije, što se, kako kaže, mora obuzdati.

Jedan od glavnih ciljeva novih mjera je obuzdavanje inflacije, koja je na kraju jula iznosila 4,9 posto. Prema podacima Narodne banke Srbije, najveći utjecaj na inflatorni pritisak imaju cijene hrane i pića.

# SRBIJA
# EKONOMIJA
# SINIŠA MALI
# PROIZVODI
# CIJENE
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